Un instinto de escarcha

El corazón lleva a estas alturas del año una acumulación de ecos incurables, de brochazo último en el lienzo. Llegaron las primeras escarchas y con ellas las granadas de sabor ácido. Hacemos lo imposible por adaptarnos al paisaje emocional que nos impulsa a los abismos y ahí está el corazón, nuestra materia más sedosa, asomado a los derrumbaderos del camino; entre errores y aciertos, entre el esplendor y la amargura, esquivando la oscuridad…por suerte siempre encuentra un desvío hacia el desvarío que es su albedrío.

Por suerte también nos queda la opción de vivir contaminados de poesía. Sólo el poeta puede mirar lo que está lejos y atraparlo;ser su propio hombre del tiempo: el día nublado está dentro de él lloviéndole a cántaros y el día soleado le enciende y eleva. El tiempo está siempre dentro de uno, nunca fuera. Ojalá pudiésemos mirar el cielo de verano como el fauno de Mallarmé, a través de un hollejo de uva.

Además de la vida está el consuelo de la literatura, los paseos por la parte de Meseeglise, el amor, la luz todopoderosa del sol. Igualemente nos mueve el deseo de liberarnos de las ataduras cotidianas, los recuerdos pálidos y evanescentes; el amor a Dios que nos arranca de repente la tristeza inesperada, el frío de un cerezo entre el rocío; las metáforas obsesivas; la oxidación que da paso a una palabra cromática.

Algunos días se respira una dolorida interpretación del mundo, un notable arraigo a la parte húmeda del silencio, desembocadura de todas las ausencias reales e imaginadas. A estas alturas del año las circunstancias personales se transparentan en el flujo de unos días iguales a sí mismos, caedizos e insustanciales.

Tenemos el corazón a estas alturas del año fatigado, encogido, del tamaño de una pluma de escribir, con la crepitación exultante del lenguaje y, al mismo tiempo, la oscuridad colosal de la angustia penetrándole en surco por sus labrales profundos. No parece que haya en el aire anchura necesaria para respirar. Hasta las nubes dejan de parecernos leche para ordeñar o beleños de un páramo.

Algunos días pertenecemos también al núcleo de los ilusos irredentos, de los bienaventurados que creen en una tierra prometida que no existe en ninguna coordenada geográfica, lo cual, lejos de entristecernos debe aportarnos la seguridad de poseer un huerto, una tempestad, un cielo raso. Hubo un primer hombre que iluminó su noche contando estrellas tal vez de ahí surgieron los primeros versos, los contadores de cuentos y borregos…la virtud de producir nubes hinchadas del jugo de la vida.

Algunos días sabemos con certeza que no nos queda más que esperar a que escampe…al igual que el oficio de la flor no es otro que el de esperar la primavera. Una flor no es más que un polvillo fecundante que ha llegado a su perfección cuando la primavera ha puesto en ellas su calor excitándolas a que se sometan a la ley del amor. Y no sólo a la flor sino también al poeta, ser pensante o escribiente, le es necesario el aire como alimento; sembrar enormes campos de trébol para el desequilibrio sentimental, cosechas de trébol, luz recién sembrada que presente motivos de esperanza.

Vivir es despedirse largamente de un lugar donde nunca hemos estadohasta un existencialismo virulento y deshilachado.

¿Quién de nosotros posee una nube, un mapa de poniente o una granja azul? Esa celestial agricultura… la misma que nos hace recorrer los campos de la palabra, según el viento… y escardar el trigo.

¡Quién tuviera una región de naranjas! O invariablemente maíz florecido en la cabeza como un chorro de sol en la frente. ¡Quién fuera un domingo de jazmines y llenar con su luz la casa y todos sus jarrones!

Quién fuera una simple flor en la montaña!¡Un jardín dilatado, y como el buen labrador, detenerse, caminar sin prisas! ¡Quién pudiera ser el corazón de un árbol!