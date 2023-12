La liberación del móvil

¡Quién nos iba a decir, hace unos años, que acabaríamos siendo esclavos de un aparato que cabe en la palma de la mano! Comenzó sorprendiéndonos ofreciéndonos la posibilidad de poder hablar, a través de él, con cualquiera desde donde quiera sin estar atado a cable alguno. Aunque todavía con forma y tamaño pesados, nos deleitábamos marcando el número con el que nos conectaba de manera inmediata con quien deseábamos. Entonces lo utilizábamos sólo para hablar. Pero enseguida aparecieron en él las funciones de reloj, calculadora y calendario. Sabíamos la hora que era con sólo un vistazo a su pantalla y podíamos echar alguna cuenta con las cuatro funciones básicas de sumar, restar, dividir y multiplicar. Al pinchar en el calendario se desplegaban los meses con sus días bien claros a la vista. Fue entonces cuando aprendimos casi todos, el día de la semana que era el día que nacimos. Bastaba con darle a la tecla de atrás para ir pasando los años, luego seleccionabas el mes, y allí aparecía claro que el día 22 de diciembre del año 1958 cayó en lunes, por ejemplo. Recorrías con él toda una vida en un plisplas, y pasaban los meses y los años rapidísimos, como si estuviéramos mirando pasar el paisaje a través de las ventanas de un AVE en marcha, que no fuera el de Extremadura, claro está. Casi no te daba tiempo a ver las imágenes que se presentaban ante nuestros ojos.

Más tarde, ya se podía enviar y recibir mensajes de texto, pero no se utilizaba demasiado esta función porque los caracteres de los mensajes escritos estaban, entonces, muy limitados. Al principio tenían un sonido de llamada entrante que asustaba y nadie podía decir que si no contestaba era porque no lo había oído. Más tarde nos dio la posibilidad de elegir la melodía y los móviles comenzaron a sonar de otra manera, aunque algunos siguen, todavía hoy, eligiendo la melodía que les recuerda cómo sonaba el timbre de los teléfonos de sus abuelas.

Pero, como buenos coquetos, comenzaron a darle importancia a la línea. Había que abandonar esas formas pesadas de ladrillo e ir afinándose en sus formas. Con que enseguida perdieron unos kilos y adquirieron líneas más esbeltas y manejables a la mano. Se les empezó a dotar entonces de una cámara fotográfica. Aquello parecía increíble. ¡Poder hacer una foto con el móvil! ¡Como si fuera una cámara! La verdad es que su definición no era muy buena, porque no estaba dotado con bastantes megapíxeles. Aunque eso enseguida cambió.

Si una marca te ofrecía un móvil con 11 megapíxeles, otra te abría inmediatamente los ojos con 24, y si una te vendía uno con una cámara, otra te fabricaba enseguida otro con dos y tres cámaras. Algunos ya han dejado de elegir un móvil porque sólo tiene tres cámaras y ellos quieren uno con cuatro. La verdad es que no sé para qué.

Luego llegó internet y todo lo que ello traía consigo, como los e-mails, el WhatsApp, el Twiter o X, el Instagram, y toda una revolución que ha hecho que el teléfono móvil forme parte imprescindible de la vida de todos. Con él se despiertan por la mañana, saben el tiempo que va a hacer, hacen fotos, vídeos, y selfis, comparten mensajes, de voz y escritos, y hacen fotografías y vídeos, sacan dinero y pagan en tiendas y en los restaurantes, chatean, ‘bizueam’, escuchan música, ven películas y todos los canales de televisión, además de todos los deportes, navegan por internet y, además de todo eso, pueden hacer y recibir llamadas de teléfono. Es la revolución del móvil.

Pero tengo la sensación que muchos de nuestros jóvenes, aunque con él no se sienten solos, comienzan, por un uso exagerado del móvil, a estar, paradójicamente, más aislados de los demás. Por eso, queridos padres y madres de niños y colegiales, creo que una buena terapia desde las familias sería pedir a los hijos en edad escolar, que dejen los móviles en casa, cuando van al colegio y al instituto, y retomarlo con mesura al llegar a casa a mediodía. Los centros escolares donde estudian vuestros hijos e hijas están llenos de nuevas tecnologías, con conexión a internet y sabiamente controladas por los profesores, que están suficientemente capacitados para trabajar con todos ellos, impartiendo una educación sana, solidaria, global y respetuosa con todos. ¡Ayudemos a liberar a nuestros hijos, un poco al menos, de la dependencia del móvil!

*Exdirector del IES Ágora