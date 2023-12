Cuando era niño quería ser Antonio Burgos. Quería que todo el mundo lo primero que hiciera al coger el periódico fuera irse directo a ‘Sevilla al día’ o ‘El recuadro’, como se antetitulaban sus artículos de opinión. Quería conocer Sevilla, la ciudad donde nací, su historia y su intrahistoria con la misma profundidad que él. Quería encontrar un pseudónimo tan genial como ‘Abel Infanzón’ para tener una sección en las páginas de huecograbado llamada ‘Casco Antiguo’ y hablar de las tradiciones que se están perdiendo, a la vez que defender y preservar el patrimonio local. Quería escribir letras de canciones con Carlos Cano que fueran la quintaesencia del andalucismo entendido como respeto a la esencia de un pueblo y no como una sarta de tópicos.

Es evidente que no conseguí ninguno de estos objetivos. Eso sí, me hice periodista y desde hace más de 30 años trabajo en la centenaria casa de El Periódico Extremadura, en Cáceres, en otra ciudad Patrimonio de la Humanidad que rezuma tradición y arte por sus cuatro costados. Todo un orgullo y una responsabilidad. Escribo esta Zona Zero desde hace 17 años con la seguridad de que nunca podré llegarle a la suela de los zapatos al maestro de redactores que era don Antonio Burgos. Sí, don Antonio. En este mundo en el que la autoridad se la pasan todos por el forro y la veteranía importa un pimiento, creo que ponerle el don a Antonio Burgos no es ni una cursilada, ni un exceso en el tratamiento. Aunque me separara de él un mar en la percepción del mundo, Burgos será siempre una referencia para mí y muchos periodistas españoles, independientemente del grupo editorial en el que trabajemos o de nuestra adscripción política. Su desaparición deja huérfanos a miles de lectores que encontraban en sus artículos argumentos para la reflexión. No voy a enumerar los premios, los libros, las publicaciones o las canciones, lo que sería más propio de un obituario. Quiero reivindicar su papel como detonante de la vocación periodística de muchos profesionales ahora en ejercicio.

Finalizo con una anécdota. El maestro sacó en su sección ‘Casco Antiguo’ a mi tío abuelo paseando con su canotier, su pajarita y de la mano de uno de sus nietos, vistiendo al modo de los sevillanos antiguos y elogiando la conservación de esa tradición ya perdida. Esa visión de la actualidad y ese modo de entender el periodismo despertaron mi amor por esta profesión cada vez más vapuleada.