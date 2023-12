Como dijo Dani Martín en la famosa canción «Zapatillas», del grupo español de música pop-rock El canto del loco creado en 1994: estoy cansado. Esta obra, elocuente e ingeniosa, está extraída de las redes sociales y viene a resumir mi situación vital: sí, efectivamente estoy cansado. Y precisamente ellas --las redes sociales-- tienen una culpa muy importante de este cansancio.

El ser humano está acostumbrado a convertir valiosas herramientas en temibles armas. El fuego puede calentarnos o quemar miles de hectáreas de bosques. El cuchillo trocea la comida y la hace más digerible, pero también puede causar estragos en manos equivocadas. Las redes sociales, por supuesto, no iban a ser una excepción. Un invento pensado para comunicarnos, informarnos, entretenernos e incluso divertirnos ha surtido a millones de personas de una máquina de disparar odio de forma indiscriminada. Es cierto que sí, que a veces cumplen su función de conectar a gente repartida por todo el globo, aprendemos recetas de cocina y trucos útiles para limpiar la casa. Pero estamos tan enfocados en querer avasallar al que no piensa igual, que a veces pienso en si nuestra vida era mejor antes de registrarnos en todas estas novedosas plataformas.

En estos días me dan ganas de apagar el móvil y no volver a encenderlo. Solo imaginar cómo va a ser Instagram, Facebook o ‘X’, otrora Twitter, el día 1 de enero, con burlas, insultos y humillaciones a una mujer que sí, puede ser cutre, extravagante y un poco contradictoria en sus reivindicaciones, pero en ningún caso merece que le deseen la muerte a su hija de pocos meses. Esto no es de ser un ‘hater’ como se llama ahora. Es de ser muy miserable. Lo peor de todo es que es un tema que abarca lo transmedia y se cuela en las casas durante las cenas de Nochevieja y las comidas de Año Nuevo. En la boca de estos comensales la bilis convive con los langostinos.

Este mundo de los medios sociales consume tanto que nos evadimos del agotador trabajo en una fábrica de odio y tensión. La clase política es la primera que se aprovecha de esto. Porque hoy en día parece que solo nos juntamos con el de al lado si ambos odiamos al que está en frente. ¿Qué hemos hecho mal? En el mundo de los deportes, por supuesto, también pasa. La profesión de Community Manager de los equipos merece un plus por alto riesgo. Te enfrentas a talibanes encapuchados en el escudo de un equipo y que ocultan su identidad bajo un diminutivo amigable --pacensito, romanito--. No se engañen. Todo acaba siendo para atacar sin piedad al del equipo rival y en muchas ocasiones al de tu propio equipo. Además de tratarse de seres iracundos son cobardes. Si me disparas, por lo menos quítate el pasamontañas que te tapa la cara. Lo mejor de todo es que si me insultáis al leer esto, me estaréis dando la razón. Y eso me hace un poco feliz.

Cada vez estoy más convencido de que las verdaderas vacaciones no consisten en dejar tu hogar para escaparte a la playa de turno o en visitar las maravillas del mundo. El verdadero descanso y desconexión se encuentra en aquellas personas que pueden tener el enorme lujo de poner el móvil en modo avión o apagarlo directamente. ¿Quién pudiera hacerlo ahora, verdad?