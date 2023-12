El problema con Javier

Recuerdo que llegó a mis manos como consecuencia de un fiable ‘boca-oreja’, cuando el libro empezaba a instalarse en la conversación pública. Soldados de Salamina resultó lo que prometía: una novela brillante, nada afectada y con la dosis justa de maniqueísmo que lleva de sí un tema tan monumentalmente tratado en España, como sigue siendo nuestro congénito conflicto civil. Luego, claro, me enteré de la vecindad de Javier Cercas y sus orígenes extremeños. Nunca viene mal un poco de identificación identitaria, tan cara --por buscada-- en estos tiempos.

Me declaro rendido admirador. He subido a sus tierras altas, y tonteado rompiendo reglas en una esquiva frontera. Viajé a la tragicómica ballena, a la velocidad que el autor que marcaba. Y no dejé, hasta cierto empacho de los que me rodeaban, de recomendar su Anatomía de un instante, ese relato-ficción que trata de hacer justicia a una de las figuras más relevantes de nuestra historia cercana, Adolfo Suárez.

Estos días leía que Cercas sigue encarnando el rol --en retirada-- del intelectual comprometido. Es más que cierto. De este tipo que, estando identificado con una corriente ideológica, no hace bandera más que del sentido crítico y de una honestidad a pruebas de balas. Nos quedan cada vez menos ‘alineados’, así que no queda otra que saludar que sigan atreviéndose en columnas, escritos, discursos. En su perfil público, con derecho a sus contradicciones. Faltaría más.

Esto es una columna de opinión, con lo que es más que probable que encuentren exactamente eso. Pero no hay ni un reproche ni una enmienda; en primer lugar, porque Cercas y yo habitamos en universos paralelos, que ni convergen ni tienden a ello. Otra cosa será que se aplique la relación de incertidumbre de Heisenberg: ya saben, al final la propia interpretación modifica lo interpretado. Quién sabe, pero no está en estas líneas.

El caso es que se ha celebrado amplia y profusamente el último artículo de Cercas, ‘Un llamamiento a la rebelión’. Una semblanza bendecida como una caída saulista del cabello, por esos que muchos otros dan a llamar la «derecha mediática». A modo de síntesis: Cercas anunció que iba a votar a Sánchez antes del 23 de julio; de hecho, «confesó» (nótense las comillas, a gusto del consumidor) que de forma regular era votante socialista. Lo dicho, por tanto, rezumaba coherencia.

Después del resultado electoral, Cercas, que se ha caracterizado por ser un brillante cirujano de los abusos del nacionalismo catalán y del ambiente de polarización que propugnan (desde la misma Girona en la que reside), aseguraba que «no habrá amnistía». Aunque en ese texto algunos vimos un tremendo deseo de confundir deseo con realidad ante la evidencia del «somos más» de la veraniega noche electoral.

En el trance de considerar hecho el trámite de la amnistía, a Cercas le ha consumido su desafección hacia los motivos espurios que motivan lo que venden como un nuevo acuerdo de «convivencia». Con la precisión de su pluma, desgrana los desvaríos (nadie del PSOE había ni siquiera considerado la amnistía antes de julio) y las arbitrariedades cometidas en estos meses, motivadas con el único objeto de mantener el poder. Su desencanto se extiende a compañeros de fatigas, que comparten la visión del ataque a los fundamentos mismos del hilo común, que es nuestra Constitución.

Hasta aquí, algo que, según el propio escritor, cualquiera que quiera entender, puede hacerlo. Pero lo curioso no es que la conclusión sea que no voy a votar al partido socialista, lógica consecuencia de lo narrado anteriormente. No. El desenlace es un descrédito completo de la clase política, hasta declararse fuera (o frente) al sistema.

Entiendo que es difícil cambiar un voto. Comprendo lo complicado de pasarse al ‘otro bando’. Pero no debiera ser así cuando lo que defiendes se sitúa, en orden de valores, por encima de ideologías y, sobre todo, de siglas partidistas. Todos los que aún se consideran socialistas, pero andan confundidos con la deriva del partido deben considerar otra alternativa. Porque existe, aunque sea de modo temporal. Una alternativa que defiende el “no” a una amnistía divisora y anticipan (ahora, que antes no lo hacían) su apoyo a una reforma judicial en manos de los propios jueces.

Y si falla esta opción, se encontrarán justamente de nuevo desalojados del poder. Pero no se menciona. Porque es más cómodo comprar el argumento de que todo es mejor que un «gobierno de las derechas». Ahora mismo, cambiar de opción no es una traición sino una herramienta para recuperar la senda de las propias siglas de partido. Y de paso, de las de (seguro) una mayoría.

*Consultor financiero