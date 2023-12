El ruido y la furia

Termina este 2023 que, sin duda, no pasará a la historia como un buen año. A la cronificación de la guerra entre Rusia y Ucrania, que va camino de convertirse en una guerra de desgaste y desangre, como aquella entre Irán e Irak, se sumó a principios de otoño el brutal ataque terrorista de Hamás que desencadenó la aún más bestial venganza israelí que, a día de hoy, ha ocasionado en tres meses más muertes civiles que los bombardeos rusos sobre Ucrania en casi dos años. Pero mientras que la Unión Europea, en este tiempo, ha resuelto diez paquetes de sanciones contra Rusia (menudo servicio de paquetería, o menudos paquetes), resulta un tabú impensable plantear cualquier sanción o embargo contra Israel, a riesgo de ser acusado de antisemita, que es tan grave como ser acusado de hereje, o de judío, en la época de la Inquisición.

La lógica debería dictar que un niño muerto es un niño muerto, sea ucraniano, israelí o palestino, y el dolor de sus padres es el mismo y lo intolerable de su sangre, también. El Papa Francisco, que ojalá nos dure aún muchos años (da miedo pensar quién pueda relevarlo, no me extrañaría que el péndulo fuera esta vez hacia el lado opuesto), dijo que la guerra en Gaza es «una locura sin excusas», pero muchos medios de comunicación occidentales llevan meses inventando excusas para la invasión israelí y la venganza de Benjamin Netanyahu, que quiere construir su supervivencia política sobre un montón de cadáveres palestinos. La desproporcionada barbarie de ese ataque ha desmoralizado, y hasta desactivado, a muchos intelectuales que durante décadas se habían esforzado por buscar un entendimiento entre dos pueblos irreconciliables. Y las voces más sensatas, como la de Dominique de Villepin, aquel Ministro de Exteriores de Jacques Chirac que se opuso a la guerra de Irak, representante de una derecha civilizada que en Francia, como en otros sitios, está en proceso de extinción, son apenas escuchadas por algunas almas sensibles, que parecerán blandengues a otros. Pero lo que decía De Villepin, que por cada bomba israelí que cae sobre una ambulancia en Gaza, nacen decenas de terroristas, es el mero sentido común.

El gobierno español, hasta ahora, ha mantenido una posición mucho más digna que la de estadounidenses, alemanes o británicos, y me parece un acierto no implicarse en esa flotilla que se está formando para luchar contra los rebeldes yemeníes que molestan a los barcos en el Mar Rojo: lo importante es que siga fluyendo el comercio sin trabas y que vengan de China las mercancías, pasando de largo frente a los palestinos que se mueren de hambre y sed, si no los mata antes un bombazo.

Las cosas en otras latitudes tampoco han ido a mejor: desde la victoria en Ecuador, por la mínima, de un candidato conservador que seguirá arrastrando al país a esa espiral de desigualdad y violencia que vive desde que se marchó Rafael Correa (no está tan lejos aquel tiempo en que era un país pacífico y en auge, adonde regresaban los emigrantes y donde incluso marchaban españoles a trabajar) a la victoria de Javier Milei, el nuevo ídolo de Jiménez Losantos, y que a muchos parece increíble que haya podido llegar a la presidencia, «un loco semejante». Pero la historia es un péndulo, el progreso solo se aplica a los objetos y no a las mentalidades, y solo hace falta recordar que Cicerón o Julio César acabaron asesinados, y que el Imperio Romano sobrevivió con locos como Calígula o Nerón al mando. Poco se ha recordado en este año que hace un siglo Miguel Primo de Riveradio un golpe de estado y se convirtió en dictador, con apoyo de Alfonso XIII. A más de uno le gustaría que su bisnieto actuara como él, y tocará remar mucho contracorriente para que, un siglo después, muchas historias no se repitan.

