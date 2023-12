En estos días en los que con todos los que nos encontramos compartimos buenos deseos y manifestamos nuevos propósitos, resulta llamativo escuchar a algunos dirigentes de la derecha una petición rodeada de enorme solemnidad: pedir la unidad de todos los extremeños para reivindicar cambios de variada índole ( económicos, culturales, educativos, sanitarios o sociales). Para, a continuación, señalar que la culpa de la gestión que nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos es de los socialistas. Se trata, sin duda, de un intento fallido a la hora de buscar consensos. Así, nunca podrán lograr la unanimidad de los esfuerzos. Para eso, mejor decir que las cosas se van a hacer pese a que buena parte de la sociedad esté en contra ( porque para eso tenemos mayoría…). Incluso, en ocasiones, aunque sean una minoría los afectados y sea terriblemente injusta la decisión tomada ( y encima no beneficie a mucha gente) sólo se busca destruir lo anterior ( lo que se viene denominando “ la herencia”).

De esta forma, y volviendo a terminología actual, en ese afán de ganar “la batalla por el relato”, Directores Generales, portavoces parlamentarios, líderes de las derechas…, siguen insistiendo en que hay que remar en la misma dirección, en búsqueda de la igualdad y con una única voz. Pero no tiene sentido. Son únicamente palabras. Es algo parecido a lo que sucede con la extrema derecha extremeña, que reniegan de sus orígenes y piden que no se les ponga el calificativo de “extrema” ( si bien también pasa entre algunos socialistas cuando han buscado eufemismos para no ser identificados como personas de izquierdas). Complejos de identidad. Lo que no es menos cierto es que la derecha, con la Presidenta de la Comunidad a la cabeza, comenzó la nueva etapa política tras las elecciones de mayo faltando a su palabra. Así continua y nos tememos que así terminará esta infausta legislatura. Vox, para ella, ironías de la vida, es ahora un socio fiable.

Por consiguiente sería bueno que a la hora de hacer balance de estos primeros 6 meses nos centremos en comparar en qué hemos cambiado. Cojamos cada departamento, área o consejería y analicemos si estamos mejor o hemos retrocedido. Abandonemos el discurso y mostremos los datos. Aunque para la ciudadanía le puede resultar enormemente confuso ver cómo ante un mismo tema se ofrecen perspectivas muy diferentes. Quizás sería bueno, aquí también. un mediador que pudiera mostrarnos la verosimilitud de las afirmaciones, muchas de ellas contradictorias que se lanzan unos y otros.

Que el nuevo año nos ilumine.

* El autor es historiador