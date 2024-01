Guía política para 2024

Si el debate sobre la democracia, anunciado en este espacio desde hace años, ya se ha puesto sobre la mesa hace algunos meses, es probable que en 2024 nazca el debate sobre la política misma.

1. El advenimiento de la inteligencia artificial podría ser la última frontera frente a preguntas muy serias sobre la política. Buena parte de la población mundial se ha hecho consciente este año de los enormes riesgos que conlleva, pero aún queda mucho por aprender y sufrir. La UE se ha adelantado con una legislación pionera, pero no nos engañemos: hablamos de que la tecnología más poderosa del mundo está en manos privadas. Si la política no es capaz, tampoco esta vez, de protegernos de sus peligros, no cabe duda de que se abrirá el debate sobre para qué queremos la política.

2. Cuando en 2022 comenzó la guerra de Ucrania, fue fácil detectar un estupor generalizado en la gente de a pie. Era como si estuvieran viendo una película, como si hubieran olvidado que las guerras tangibles, reales, con bombas y tanques y gente que muere destrozada, existen. El recrudecimiento del conflicto árabe-israelí en Gaza habrá contribuido a un despertar definitivo que quizá nadie quería, y a buen seguro 2024 seguirá por esa senda. No solo porque Estados Unidos es un país en crisis permanente hace años que necesita alimentar la economía a través de la industria armamentística, sino porque están en disputa el orden mundial existente y los valores adheridos a él.

3. El juicio a Donald Trump, y la consiguiente posibilidad de que se presente o no a las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, será uno de los grandes temas del año para toda la sociedad internacional. Si puede presentarse, a buen seguro ganará las elecciones, ejerciendo un poder aún más radical que en el periodo anterior, y alterando por completo el orden existente. Si no puede, es de esperar que haya una lucha judicial encarnizada, que podría convertirse también en social y política, dependiendo de cuál sea la actitud de un Partido Republicano que, hasta el momento, sigue mayoritariamente manejado por él. Conviene recordar que Trump es el adalid y símbolo del nuevo populismo de derechas que tiene éxito en todas las latitudes.

4. En la recomposición del orden internacional seguirán teniendo un papel fundamental Rusia y China. Las consecuencias de la guerra de Ucrania, la propia guerra o incluso su extensión a territorios cercanos, será uno de los elementos que abonarán el protagonismo de la nación eslava. Cada vez será más difícil que China no se pronuncie sobre qué papel quiere desempeñar en este nuevo orden, y el día en que lo haga, es probable que todo cambie. Los acontecimientos de 2024 abonarán el terreno para que el gran país oriental dé algunos pasos en esa dirección, y si logra hacerlo convincentemente, Occidente podrá temblar ante la fuerza de un gigante económico que aún no lo es moralmente.

5. En España, no es posible esperar otra cosa que incertidumbre, inestabilidad y sobresaltos. La apuesta de Pedro Sánchez por levantar un muro entre las dos Españas clásicas y cederle el bastón de mando a la tercera España, la nacionalista periférica, solo tendrá consecuencias benéficas si sirve para que sea necesario anticipar las elecciones. No es descartable que eso pueda ocurrir, teniendo en cuenta que Podemos ha hecho perder la mayoría de investidura al PSOE y que Puigdemont es un personaje siniestro, imprevisible y que aprovechará cualquier oportunidad para evidenciar su desprecio intelectual por Sánchez y su odio visceral a España.

6. La preeminencia dada a los nacionalismos por Sánchez obliga a que todos los actores políticos reconfiguren sus posiciones. El eje ‘izquierda/derecha’ apenas si tiene vigencia en un escenario en que la UE impondrá de nuevo medidas de austeridad y, por tanto, determinará las políticas económicas nacionales. Esto se une, que nadie se engañe, a un sistema político doméstico en que las diferencias reales de gestión pública son muy escasas entre unos y otros, aunque los aspavientos discursivos hagan pensar otra cosa. Por tanto, el eje dominante deberá ser el territorial, donde la política de cada zona del país se tendrá que defender, atacando, de la pulsión de privilegio que el presidente satisfará ante los nacionalistas periféricos.

*Doctor en Comunicación Audiovisual