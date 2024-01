Queridos Reyes Magos: tres puntos» es un chiste que perdió la gracia, hace casi treinta años, cuando las victorias en fútbol pasaron de sumar dos puntos a tres. Desde entonces, como siempre dice el gran Faustino Bueno ‘Tinín’, «un empate está más cerca de una derrota que de una victoria». Y es que es tan irrefutable que 1 está más cerca de 0 que de 3, como que Tinín sabe de esto.

En lo que va de temporada en el grupo 14 de Tercera uno de cada tres partidos acaba en empate. Es un porcentaje alto que viene a abundar en la idea de que es un campeonato muy igualado. Y no por repetirlo deja de ser cierto que cuando se mira a la clasificación se arriesga poco si se vaticina que nos espera una segunda vuelta emocionante.

Con 15 jornadas disputadas en la Tercera extremeña el «Melchor» de los empates es el Calamonte, con 9, de los que 4 son en su feudo y 5 fuera. El equipo rabúo es 12º y se encuentra prácticamente equidistante en puntuación a los puestos de ‘playoffs’ de ascenso que a los de descenso. El «Gaspar» de este desfile es el Trujillo que, con 8 empates, es 9º clasificado. Es un caso un tanto extraño porque cosecha más igualadas en casa que fuera (5 por 3), y esto suele ser más propio de los equipos de la parte de abajo. Como el del colista, Don Álvaro que es el «Baltasar» de esta cabalgata con 7 partidos acabados en tablas. Ha obtenido 6 de estos empates en su campo, con lo que fuera de casa solo ha sumado un punto. Los empates como local parecen estar también detrás de que el Fuente de Cantos ocupe puestos de descenso. Los 5 que ha obtenido han sido en el Zurbarán. En el lado opuesto encontramos al Jaraíz que es el que menos empates ha cosechado (2) y, sin embargo, es el mejor equipo de la liga cuando juega en su campo, por encima incluso de Coria y Don Benito.

Visto por tanto que los empates no parecen ser el mejor camino para conseguir los objetivos, bien podría ser este “tres puntos” el primero de los deseos en la carta a Sus Majestades de Oriente de los equipos de la Tercera extremeña que vuelve este 7 de enero. Sí, sí, este domingo ya hay fútbol de Tercera, lo que, por cierto, obliga a iniciar los entrenos en medio de las fiestas navideñas, como si de fútbol superprofesional se tratara. Luego habrá casi cuatro meses sin competición entre una temporada y otra. En fin…

Así que para ir retomando la situación en que lo dejamos antes de las fiestas, y aunque las fechas parecen invitar a hacer los balances, hay que recordar que aún quedan dos jornadas para acabar la primera vuelta. Entonces, cuando todos se hayan enfrentado a todos, será el momento idóneo para sacar conclusiones.

Pero lo que sí parece extraño, a estas alturas, es que no hay equipos demasiado incómodos con la actual clasificación. Muestra de ello son los escasos movimientos que está habiendo en las plantillas o que a ningún entrenador le hayan removido el trono. Los que ocupan puestos de descenso, obviamente no quieren verse ahí, pero las distancias son cortas y ninguno aparenta problemas irresolubles que lleven a pensar que se puedan descolgar pronto. Los que están en la pelea por los puestos de ‘playoffs’ siguen siendo muchos y no están tan distanciados de otros tantos que aún tienen tiempo para darles alcance. Y el duelo de los dos de arriba, ahora, tiene visos de poder mantenerse hasta el final.