Atiborrados de Navidad

Un año más ha llegado el 7 de enero y por fin podemos dar por concluido este maratón de luces, fiestas, compras, atracones y felicidad en el que nos embarcamos cada vez durante más tiempo, con un pistoletazo de salida que ya es habitual que se dé a finales de noviembre, allá por el llamado ‘Black Friday’, un nombre que precisamente tiene su origen en el caos, el colapso, las multitudes, el descontrol y el consumismo desmedido, como arranque pero también cada vez más como resumen de lo que es la Navidad en el mundo desarrollado.

Hemos comido y cenado con nuestras familias, con nuestros compañeros y excompañeros de trabajo, con nuestros amigos y hasta, si se presta, con quien coincidimos en el gimnasio, en la peluquería o en la cola del médico, para iniciar ahora una larga penitencia que nos lleva a purgar el exceso de colesterol y los kilos de más agenciados entre tanta comilona y celebración, entre tanto brindis desaforado.

El poeta uruguayo Mario Benedetti nos invitaba a defender la alegría incluso «de la obligación de estar alegres», un precepto que suelo aplicarme cada Navidad con más ahínco ante ese último mes del año en el que parece imperar el deber de estar gozoso y alborozado, sin descanso de todo tipo de fiestas, encuentros y juergas.

Podría parecer que no me gusta la Navidad y es justo todo lo contrario. Era mi fiesta preferida de niña y lo ha seguido siendo especialmente como madre. Me gusta el espíritu del «vuelve a casa vuelve» e incluso la añoranza compartida por quienes ya no están y que suelen hacerse más presentes que nunca en las mesas familiares mientras se sirven platos con las recetas que nos enseñaron o mientras se repiten viejas costumbres y rituales heredados.

Al margen de la propia fiesta religiosa, imagino que cada vez con menos asistentes a la misa del gallo y a otros ceremoniales católicos, existe para todos esa Navidad intangible y melancólica, ese espíritu navideño que nos habla de noches de paz, de hombres de buena voluntad, del calor del hogar mientras hace frío fuera, de qué bello es vivir o de esas puertas benditas del cielo que tan solo las abre la santa humildad, un patrimonio inmaterial de bonhomía que ensancha el alma, con sus alegrías y también con sus penas, como el propio mundo, sin necesidad de esa borrachera permanente júbilo y ‘brilli brilli’.

Por eso odio esta Navidad tan excesiva, tan ansiosa, tan necesitada de superarse a sí misma cada año, como Vigo con sus luces, como si todos, individual y colectivamente, fuéramos meros consumidores que estamos perpetuamente insatisfechos, a la búsqueda del árbol más grande, del regalo más caro o de la fiesta más larga y espectacular.

También me gusta ese patrimonio inmaterial de los buenos deseos para el nuevo año o de la magia insustituible de una noche de Reyes, sobre todo si tienes niños pequeños alrededor o adultos capaces de apreciar que el valor del regalo está en su propia razón de ser, en su afán y nunca en su precio, en su volumen o en su cantidad.

Aunque los grandes cambios en nuestra vida nunca los hayamos hecho un 1 de enero, los buenos propósitos de estas fechas tienen un valor en sí mismo, como una oportunidad que se renueva cada primero de año para dejar atrás lo que nos causa insatisfacción y tratar de ser mejores, de superarnos, de sentirnos más a gusto con nosotros mismos y con los demás.

Ante una realidad que se presenta como absolutamente desoladora, dejar aunque solo sea un pequeño resquicio a la esperanza ante un año que comienza es ya en sí todo un logro vital, sobre todo cuando te planteas no dejarte vencer por las circunstancias, por el desánimo y por ese miedo que paraliza y contribuye al más desesperado conformismo.

Hemos llegado al 7 de enero, agotados, exhaustos, cansados de haber hecho de la fiesta y el exceso una rutina más. Por ello, en estos momentos del aún recién estrenado año, lo habitual termina siendo que ansiemos la normalidad como si fuera lo infrecuente, lo raro, lo excepcional, fatigados de tanta obligación de estar alegres.

Esta ‘hipercelebración’ de la Navidad nos arrolla cada vez más al tiempo que nos aleja del verdadero espíritu navideño, ese que calienta el alma con encuentros y también con añoranzas, con deseos y propósitos, con esa sensación que nos hace volver a reconocernos como seres fraternales, capaces de compartir la música de un villancico para recuperar, al menos mientras cantamos juntos, la utopía de un mundo que regale a todos noches de paz.

Periodista