Como siempre que un asunto es delicado, conviene echar mano de la simplicidad: «Los delitos de odio no lo son por odiar, porque no hay sentimientos delictivos (sean de atracción o de repulsión)». Fernando Savater, que luego aclara en qué consiste ese delito, o sea, cuándo se puede considerar delito, acostumbra a dejar suelta alguna idea que él da por obvia, como esa de que «no hay sentimientos delictivos», para que cada cual la rumie a solas. Y continúa: los delitos de odio son «por incitar a agredir o causar cualquier perjuicio a las personas odiadas». Y aun deja una posibilidad para la interpretación: «Exteriorizar el odio pidiendo actuar contra los detestados es lo que puede constituir un delito punible legalmente».

No es preciso más para opinar sobre quienes el 31 de diciembre apalearon un pelele al que consideraban el presidente del Gobierno (no hay nada como creerse los propios delirios) y sobre la denuncia que los abogados del Partido Socialista han presentado ante la Fiscalía General del Estado por considerar delictivo ese apaleamiento y sus circunstancias.

Puesto que el delito de odio (artículo 510 del Código Penal) no difiere de lo dicho por Savater sino en el tipo de lenguaje y la falta de síntesis y sencillez (van lo uno con lo otro: tipo de lenguaje con falta de...), no parece que el apaleamiento del pelele la noche del 31 de diciembre pueda tipificarse como delito de odio, aunque quepa decir que si no hubo delito, sí hubo odio, y mucho.

"Y es sabido que una sola razón, o un solo motivo, pesan más que su acopio o su multiplicación

El odio estaba en quienes apaleaban y en quienes les animaban, sin duda, pero el carácter despreciable del espectáculo no excluía a quienes, por su talante despreciable, no despreciaron ser testigos. Con razón los letrados del Partido Socialista que consideran que esos hechos pueden suponer una «incitación al odio», aunque conscientes de que probablemente no prospere, han presentado asimismo denuncias por otros delitos, como «injurias a la autoridad», o «amenazas a un particular», u «hostigamiento» o incluso «la consideración de desórdenes públicos». Y es sabido que una sola razón, o un solo motivo, pesan más que su acopio o su multiplicación. Pero es que «es lo resbaladizo de este asunto», por decirlo ahora con Ferlosio, lo que ha obligado a esos abogados a la acumulación de delitos, «como los sucesivos intentos de la mano que persigue dentro del agua una pastilla de jabón».

Debería basta con la «incitación al odio», si se interpreta como una petición a actuar contra la persona que representaba el pelele, según sugiere Savater: «Exteriorizar el odio pidiendo actuar contra el odiado». Pero apalear al pelele con odio («exteriorizar el odio») no supone incitar a apalear al odiado. Ni siquiera lo es con la circular 7/2019, del 14 de mayo, emitida por la Fiscalía del Estado con el fin de fijar pautas para interpretar ese tipo de delitos. Dice la circular: «Conforme a la nueva redacción, no se exige la incitación a un acto delictivo, ya que el odio o la hostilidad son sentimientos que no necesariamente pueden reconducirse a figuras tipificadas penalmente». Y otros intentos por coger la pastilla de jabón caen en la retórica: «De la gravedad de la metáfora se ha pasado a la gravedad de la simulación de los hechos», dice la denuncia. Y añade: «Se ha pasado de la amenaza de la palabra a la amenaza con los hechos». No hay por dónde cogerlo. Se consideran hechos («se ha pasado a la amenaza con los hechos») la acción de apalear un pelele, aunque primero se reconoce «la simulación de los hechos», a los que se les atribuye la misma gravedad que «la gravedad de la metáfora».

Puede que a fiscales, abogados y jueces les canse la literatura jurídica, pero dictar sentencias a partir de metáforas, como «la amenaza con los hechos» o «la gravedad de la simulación de los hechos», por no hablar de la metáfora que en sí misma pueda ser grave en el sentido de delictiva, en fin, quién sabe. De ser admitidas por el tribunal, el fallo al respecto debería publicarse con esta adenda de Mark Thompson: «La incitación al odio es un concepto escurridizo y peligroso. La libertad de expresión incluye el derecho a decir cosas odiosas. Si se quiere criminalizar todo el odio, el ser humano podría convertirse en delito».