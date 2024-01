En el fútbol, como en casi todo, para que unos ganen otros tienen que perder. Pero no todas las derrotas son igual de amargas. Lo que se pierde o se deja de ganar, la forma de hacerlo, las circunstancias, incluso el rival ante el que se cae, son factores que hacen que una derrota sea más o menos dolorosa. Que se escape un ascenso o un título en el último minuto puede ser duro, pero lo es, aún más, un descenso.

En el caso del grupo 14 de Tercera bajar supone caer a un abismo del que es muy difícil salir. A pesar de ser, ahora, la quinta categoría del fútbol nacional hay muchos lugares representativos de la región que anhelan volver a tener un equipo en Tercera, aunque sea como rampa de salida hacia un fútbol más visible: Plasencia, Almendralejo, Zafra, Miajadas… y algunos otros que lo llevan intentando, sin éxito, durante años.

Por eso es habitual que en la segunda vuelta los equipos de la parte de abajo que no se han desenganchado de la pelea sumen muchos puntos. Aunque aún queda una fecha de la primera vuelta, los resultados de la última jornada se pueden tomar como una muestra de lo que se suele dar, unas veces más que otras, en las segundas. De los equipos que estaban clasificados en las cinco últimas posiciones, solo ha perdido uno, el Rácing Valverdeño, y lo hizo contra otro de ellos, el Don Álvaro. Por su parte, los que se juegan las habichuelas más gordas, el dúo de cabeza y el tercer clasificado, ganaron sus partidos con relativa comodidad. Del resto, es decir, de los equipos que ocupaban los puestos del 4º al 13º, solo ganó uno: el Castuera. Puede que haya sido una circunstancia de esta jornada y no signifique mucho más, pero suele pasar que en los equipos de la zona media, según avanza el campeonato, no hay la misma necesidad de victoria que en los que se están jugando algo por arriba o por abajo. Y más aún cuando las distancias aumentan y algún equipo se queda en tierra de nadie. Pero como las ventajas aún son cortas, cualquier relajación podría poner en peligro lo conseguido hasta ahora, y más cuando se han superado las expectativas. Valga como ejemplo que la etiqueta de «revelación» la han lucido ya tres equipos diferentes cuando han estado en su mejor momento: Montehermoso, Jaraíz y Castuera. Pero cuando se alejan los nuevos y más ambiciosos objetivos puede llegar el nerviosismo y la caída. Todos conocemos casos de equipos que iban sobrados con sus objetivos a mitad de temporada y han sucumbido de forma imparable e incomprensible.

Pero es que, además, ninguno se ha desenganchado por abajo, ni da señales de hacerlo a corto plazo, por lo que no se podrá predecir ninguna victoria cantada, al menos de momento. Y habrá que mirar de reojo a la Segunda Federación por los posibles, fastidiosos e injustos arrastres.

También estamos a tiempo de que a algún equipo lleguen refuerzos que cambien su rol en la competición. De momento no ha habido sorpresas y los que se han movido han sido los que están más insatisfechos con su primera vuelta: Diocesano, Jerez y Villafranca.

Por tanto, las circunstancias no son aún como para relajarse porque, ante la igualdad reinante, el que corre más, pone más ganas y es un punto más generoso en el esfuerzo que su rival tiene más papeletas para triunfar. Pero, para nuestro disfrute, creo que todo el mundo va a ir con el cuchillo entre los dientes durante bastantes jornadas más.