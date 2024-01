Parece que el Gobierno está estudiando ampliar la educación obligatoria hasta los dieciocho años, en principio para alcanzar no sólo mayor nivel formación entre nuestros jóvenes, también para paliar el fracaso escolar entre aquellos de entre dieciocho y veinticuatro años. Ciertamente las estadísticas no son precisamente las idóneas en nuestro país y aún nos queda mucho por recorrer para poder alcanzar los objetivos propuestos para con 2030, pero la cuestión no es si debemos mejorar, que es una obviedad, la cuestión es si la ampliación de la edad obligatoria es la respuesta, y mucho me temo que la solución tendría muchas más preguntas que responder antes de adoptar dicha medida.

Hace pocos días, saltaba una noticia en los medios donde según un estudio, cada vez hay más titulados en cuarto de la ESO, pero los resultados y carencias en estudios internacionales como PISA son peores. De hecho el propio estudio reflejaba que en ciertas comunidades con un elevado número de titulados, hasta un 27% de titulados en cuarto de la ESO lo hacía con materias suspensas, mientras que otras comunidades con menor tasa de titulados y con menor tasa de los mismos con materias suspensas, sacaban mayor puntuación en las pruebas internacionales. Ahí por ejemplo tienen una pregunta y multitud de respuestas que habría que atender antes de aplicar un café para todos que pudiera no tener los mismos efectos en todas las comunidades. Seguimos cayendo en los mismos errores de siempre, no preguntar a los que más saben, y esos no son otros que los propios docentes que sí que tendrían preguntas sobre la medida pero a los que nadie les ha pedido respuestas Por otro lado, seguimos cayendo en los mismos errores de siempre, no preguntar a los que más saben, y esos no son otros que los propios docentes que sí que tendrían preguntas sobre la medida pero que nadie les ha pedido respuestas para evitar llegar al punto en el que nos encontramos. La primera pregunta sería qué conseguiríamos con obligar a un alumno a estar dos años más en el aula si ya de por sí no quería estar, no ya por el propio alumno, por cómo podría afectar al resto. La segunda sería si el propio sistema educativo y la formación actual del profesorado permiten acometer tan arriesgada medida. Todo ello sin contar con la financiación necesaria, que algunos estiman en mil millones, financiación que más quisieran los docentes estuviera destinada precisamente a evitar el fracaso escolar desde las primeras etapas, desde la de infantil de cero a tres años, pero con los medios idóneos, tanto de personal cualificado y profesional como de servicios e infraestructura. Quizás nos estemos haciendo las preguntas equivocadas y por eso seguimos sin encontrar las respuestas correctas, quizás estemos preguntando demasiado tarde y sean las propias respuestas las tardías, o incluso pudiera ser que quizás no estemos preguntando a quiénes debiéramos. En fin, pudiera ser que la ampliación de la edad obligatoria mejorara algo los resultados, pero desde luego dudo que lo haga no aplicándose de un día para otro. Se necesitaría tiempo, preparación, formación, renovación y financiación, pero sobre todo, haber respondido antes a todas las demás preguntas.