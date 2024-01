La juventud, disipada por el implacable paso del tiempo, quedó tan lejana que parece que aconteció en otra vida. Si la nostalgia exhuma de la grisura del olvido los recuerdos de los años felices del remoto pretérito, es porque desde el presente se atisba la decadencia que te acerca al destino final con el que nacemos marcados desde el alumbramiento.

Una parte de mí sigue viviendo en aquellos paisajes desaparecidos, en aquella realidad que ya no existe, simplemente porque no me transformé del todo; me quedé estático esperando a que me tocara el turno, como si la vida tuviera que resolver mis cuitas y darme una palmadita en la espalda y decirme: «Ya puedes seguir, todo solucionado, adelante». Cuando advertí que la vida era otra cosa el mundo me llevaba años de ventaja.

Rezagado, como un viejo lobo que sigue de lejos con paso pesaroso e inseguro a la manada, me propuse aligerar la marcha; aunque la perdida gallardía lastraba sin remedio el objetivo conseguí alcanzar extenuado la cabeza del grupo, pero el esfuerzo invertido me pasó factura y quedé definitivamente anclado, quebrado por el agotamiento, hundido en un cenagal que amenazaba por engullirme por completo. Me convertí en un observador inmóvil de lo que a mi alrededor acontecía, atrapado en mi propia ausencia como un prematuro difundo que tardara en darse cuenta de que su corporeidad se ha desvanecido y que solo queda la evanescencia del espíritu, si lo hubiere, y el hedor de la descomposición de la materia que abandona.

El lejano entonces de la juventud, preludio de la adultez cauterizadora, fue un silencioso campo de batalla en donde solo dos contrincantes se enfrentaban: yo conmigo mismo. La batalla fue dura porque las fuerzas de ambos adversarios estaban equilibradas, pero hubo un vencedor y un vencido que nunca olvidaría la afrenta de la derrota y que más tarde se cobraría sobradamente su venganza.

Llegué a la universidad de rebote, arrastrando el tiempo perdido, los años que el mundo me llevaba de ventaja. Allí encontré un ecosistema diferente, desconocido, al que me adapté con celeridad y del que no tardé en desengañarme. Adaptación y desengaño fueron dos pilares sobre los que construí mi yo universitario, un ser distinto que aprendió a adelantarse a los acontecimientos, a evaluar las consecuencias de cada paso que daba..., a sacar provecho de la ventaja. Cultivar un nuevo avatar encima de las ruinas del anterior fue un tremendo error y un colosal acierto: error porque es difícil sanar una herida si no cicatriza desde dentro, y acierto porque en ocasiones lanzarse al vacío en la única forma de perder el miedo a la alturas.

Me sacudí el luto congénito que estigmatizaba mi carácter bajo la máscara con la que mi álter ego me sustituía a diario con la fidelidad de un lacayo sometido a los caprichos tiránicos de su amo.

Abracé el pasado como signo de reconciliación y despedida. Saludé el presente como prueba de superación y fortaleza. En este momento, en este instante, ya en el futuro de aquel presente pasado, en el presente de hoy, de ahora mismo, a las 20.43 horas de la tarde de este sábado 6 de enero de 2024, que está siendo pasado de nuevo, siento la vibración de todos los tiempos vividos y la lejanía de tantas personas que los habitaron. Tiempos que albergaban vidas distintas, seres diferentes, almas que creías inmortales, presentes que parecían eternos, escenarios evaporados de los que solo queda la resonancia, el eco que perdura como un vestigio enquistado en el recuerdo y que palpita, en ocasiones, igual que un susurro que tiembla enredado en algún resorte descocido del pensamiento. Lo que un día fue sólido se diluyó como un sueño que por un instante levita atrapado en la nebulosa de los primeros albores del despertar, pero que luego desaparece por completo en los confines insondables de la memoria.

Todo lo perdido forma parte de una escenografía desgastada por el tiempo e idealizada por la liturgia con la que la memoria te brinda sus mejores ofrendas, sus recuerdos más valiosos. La membrana que nos separa de las diferentes fases de la vida es delgada, por mucho que nuestro cerebro adiestre a la memoria para no recordar todo aquello que puede erosionar el presente. Tan lejos, pero en realidad tan cerca. También la muerte, como presente final, como futuro imperfecto, forma parte del decorado en que el habitamos. El último acto que cierra nuestra existencia y que el tiempo, con su amplitud inabarcable, se encargará de sepultar en el olvido.

* Maestro de Primaria.