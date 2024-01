El imperdonable silencio

Las historias de los campos de concentración nazis son bien conocidas, pero lo que poca gente sabe es que existía una emisora, en manos de las SS, que a través de una frecuencia de radio emitía en directo el terrible sufrimiento impuesto por la supremacía aria hacia todas esas desgraciadas personas que no merecían vivir, solo por el hecho de pertenecer a una religión determinada, ser de una etnia, padecer una minusvalía o poseer un ideario ideológico de signo contrario.

En el campo de Mauthausen, uno de los más crueles jamás conocidos, se instalaron micrófonos en los hornos crematorios para que la alta burguesía del Reich pudiera escuchar los últimos estertores de los condenados, una forma depravada de divertimento de la que tampoco escapó la población en general, pues solo había que sintonizar adecuadamente un aparato de radio para dar con esos sonidos inquietantes, si bien, todo hay que decirlo, y aunque no era un secreto la procedencia de las ondas, no toda la gente común daba crédito a que de verdad la emisión se estuviera produciendo.

Cuando miro aterrorizado la guerra de Palestina, ese genocidio que ya dura demasiado tiempo, no puedo evitar acordarme de esta leyenda de la radio del exterminio, como tampoco puedo evitar establecer comparaciones. Es cierto que en este caso el sonido (y la imagen) lo ponen las propias víctimas –lo cual no hace sino acentuar la tragedia– pero la recepción del sufrimiento sigue provocando la misma dosis de inacción –y en algunos casos de perplejidad– que en aquella Alemania democrática en la que la salida a la crisis económica y social fue el nazismo.

Aceptar que durante meses el ejército de Israel pueda seguir torturando a la población palestina, privándola de alimentos, vivienda, medicamentos, agua, aire y hasta de suelo, o ejerciendo la brutalidad de unos bombardeos que traumatizarán de por vida –si sobreviven– a quienes, sin poder pegar ojo, temen cada segundo por su vida o por la de los suyos; aceptar esto, es, en el fondo, aceptar con naturalidad que el nazismo nunca murió

Aceptar que durante meses el ejército de Israel pueda seguir torturando a la población palestina, privándola de alimentos, vivienda, medicamentos, agua, aire y hasta de suelo, o ejerciendo la brutalidad de unos bombardeos que traumatizarán de por vida –si sobreviven– a quienes, sin poder pegar ojo, temen cada segundo por su vida o por la de los suyos; aceptar esto, es, en el fondo, aceptar con naturalidad que el nazismo nunca murió y que, al contrario, sigue más vivo que nunca.

Hay quien dirá que nada se puede hacer. Y que lo que ha hecho Sudáfrica, que es llevar a Israel ante la Corte Penal Internacional, precisamente por genocidio, no tiene sentido. Es más, habrá quien opine que esa denuncia es una tontería, porque en caso de ser genocidio, ¡qué exagerados!, es un genocidio pequeñito, y puede que justificado. ¿Está en esta posición el Gobierno de España?

Mal momento para resucitar el nazismo, con toda la tarea que se avecina en torno a los monumentales problemas climáticos y de recursos que ya están llamando a la puerta, y peor momento para permanecer contemplativos, sin hacer absolutamente nada, salvo dar órdenes de que las fábricas de armas sigan produciendo sin importar quién las compra, aunque ya sabemos, hace mucho que lo sabemos, que las armas nunca pueden llegar a ser un juguete porque las cargan los hombres –no los diablos–.

Al permanecer inanes frente a las imágenes que recibimos, nuestra vida pierde sentido –quizá ya no la tuviera antes y por eso no nos preocupa nuestra actitud cobarde–, pero esta futilidad, la futilidad del vacío de la comodidad, tiene un alto precio, y este no es otro que permitir la expansión del horror por el mundo bajo el paraguas del totalitarismo (llamémoslo así si nazismo resulta radical).

¿O acaso pensamos que la capacidad sanguinaria del ejército de Israel –y sus dirigentes políticos– se va a detener en Gaza? ¿Acaso tenemos tanta ingenuidad inoculada como para no ver que detrás de Israel se sitúa una fuerza mucho más poderosa, y peligrosa también –porque es económica–, consistente en apoderarse de los territorios actuando sin compasión? ¿Acaso no vemos que nuestra complicidad va camino de destruir cualquier posibilidad de construir un mundo habitable, también una Europa habitable? ¿Qué haremos, con qué cara nos quedaremos si al final descubrimos que permitiendo la victoria del nazismo allí, también la normalizaremos aquí, en nuestra propia casa, en nuestra cultura, en nuestros gobiernos?

Es hora de llamar las cosas por su nombre. Ya no podemos esperar más. Es hora de salir a las calles y reclamar a nuestro Gobierno que se una a la demanda de Sudáfrica en la Corte Penal Internacional, es hora de exigir explicaciones de por qué no se está llevando a cabo una acción judicial coordinada que pueda, al menos, señalar el origen del genocidio, es hora de tomar la iniciativa en Europa, de demostrar que las heridas abiertas producidas por el franquismo todavía son capaces de producir deseos de lucha, y deseos de justicia.

La anécdota de la radio del campo de Mauthausen es inventada, y pido disculpas por ello; pero pudo ser cierta, de eso no tengo dudas, aunque la invención no hace sino agravar más el asunto: ahora, nuestro grado de conciencia hace imperdonable el silencio.