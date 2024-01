Tanto en la política como en la vida no todo vale. Decía el filósofo francés Jacques Derrida que «lo relevante en la mentira no es nunca su contenido, sino la intencionalidad del que miente». Y los extremeños se preguntan, ¿Qué intención tiene o qué busca el PSOE al crear alarmar social a base de mentiras sobre el servicio de ayuda a domicilio? Eso me gustaría saber a mí. Para empezar, debemos dejar una cosa clara: los fondos para ofrecer este servicio están garantizados, y los ayuntamientos están informados desde diciembre.

Ya nada nos sorprende por parte del partido socialista extremeño, deslealtad, sus mentiras y su falta de preocupación por sus ciudadanos sorprende cada día más. Los alcaldes de los ayuntamientos de Guareña y Villanueva del Fresno deciden de manera unilateral suprimir este servicio desde el día 1 de enero y dicen que es porque no estaban asegurados los fondos. A lo mejor es que se les olvidó leerse la notificación que recibieron en el mes de diciembre donde se les aseguraban los mismos. Desde entonces conocían la asignación presupuestaria que les correspondía. Mientras unos solo buscan llamar la atención buscando titulares falsos, otros preferimos seguir trabajando para mejorar la vida de los extremeños. Y es que esto es una pataleta más del partido socialista al poder comprobar que sí se pueden hacer las cosas bien. Pero esta irresponsabilidad es mayor cuando, para intentar desgastar al Gobierno de María Guardiola, el Partido Socialista toma como ‘rehenes políticos’ a los usuarios de esta ayuda a domicilio, suspendiendo de manera unilateral este servicio. Por encima de la confrontación política, por encima del debate político, por encima de las diferencias que puedan existir, debe estar siempre el bienestar de los extremeños, máxime cuando estamos hablando de nuestros mayores, de nuestros dependientes y personas con discapacidad. El sistema de ayuda a la dependencia en nuestra región necesita de una nueva forma de gestión, necesita darle la vuelta como un calcetín, solo es necesario un dato demoledor, solo en el año 2022 más de 1.500 extremeños fallecieron con el derecho a la dependencia reconocido y sin recibir ningún tipo de ayuda o servicio ¿Cómo es posible que un partido que se hace llamar socialista les deje abandonados única y exclusivamente por intereses políticos?¿Cómo es posible que los alcaldes, que se deben a sus vecinos, se plieguen a los intereses de su partido en lugar de buscar el bienestar de sus vecinos? Los extremeños afectados por esta suspensión, por parte de los alcaldes socialistas de la ayuda a domicilio, se merecen una disculpa, pero también merecen saber que durante el año 2022 el anterior gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara no abonó los fondos hasta mediados de año, y estos mismos alcaldes ni suspendieron el servicios ni levantaron la voz, ¿Cuál es la razón de hacerlo ahora? Única y exclusivamente que María Guardiola es la Presidenta de la Junta de Extremadura. Es muy triste que estos alcaldes actúen de esta manera. Esto demuestra la deriva en la que ha entrado el PSOE, la política del todo vale sin llegar a valorar quienes son los principales perjudicados, y en este caso son los extremeños más vulnerables. Esta es la clase de actitudes políticas que lo ciudadanos repudian, la utilización de los más débiles única y exclusivamente para beneficio propio. El sistema de ayuda a la dependencia en nuestra región necesita de una nueva forma de gestión, necesita darle la vuelta como un calcetín, solo es necesario un dato demoledor, solo en el año 2022 más de 1.500 extremeños fallecieron con el derecho a la dependencia reconocido y sin recibir ningún tipo de ayuda o servicio. Esa la herencia socialista que hay que cambiar. Pero ellos prefieren seguir mintiendo y creando problemas donde no los hay. Y les vuelto a repetir, ¡No todo vale! Los extremeños han dejado de ser rehenes de un PSOE totalmente irresponsable, que solo busca su propio interés, aunque deje abandonados a los extremeños más vulnerables. El PSOE seguirá siendo rehén de sí mismo y su deriva. Diputado del Partido Popular