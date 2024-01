Feijóo y Díaz, y al revés

El miércoles, después de lo ocurrido en el Senado (como se sabe, había que rechazar dos enmiendas a la totalidad contra la ley de amnistía y aprobar tres decretos), el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, decía lo que pensaba: «Si hubiese sabido que la política era esto, no me hubiese dedicado a la política». Y, casi al mismo tiempo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, decía también lo que pensaba, y también por lo que había ocurrido en el Senado: «Es muy difícil gobernar así». Tal derrotismo contrastaba con la alegría del ministro Félix Bolaños, por ejemplo, cuyas primeras palabras a los medios fueron: «¡Hemos ganado! ¡Estoy feliz!». Pero no se trata ahora de comparar, y menos la felicidad de Bolaños con el descubrimiento que acababa de hacer Feijóo, que, de haberlo sabido, seguiría na súa terra galega.

Baste decir que el estado de ánimo de Feijóo se ha interpretado como melancolía o incluso, los más líricos, como saudade (que no es melancolía, que no es añoranza, que no es nostalgia, que no es nada que tenga equivalencia en español: ¿cuántas veces tuvo que explicar Ángel Crespo que la saudade es igual de intraducible que el quejío?). El estado de ánimo de Díaz, en cambio, sí es susceptible de traducción a cualquier idioma y, respeto a la interpretación, la opinión es unánime: desencanto. Lo cual sorprende en ella, que es la última en levantarse de una mesa de negociación, como ella reconoce y le reconoce cualquiera que se haya sentado a negociar con ella, siempre dispuesta a pactos, acuerdos, compromisos, lo que sea. Pero o bien no se aplicó a sí misma con Podemos la palabra comodín de este Gobierno (diálogo) o bien Pablo Iglesias… (Pablo Iglesias).

Donde Alberto Núñez Feijóo pudo perfectamente haber dicho: «Es muy difícil gobernar así», Yolanda Díaz podía haber dicho: «Si hubiese sabido que la política era esto, no me hubiese dedicado a la política». No cambiaría nada. Simplemente, el líder de la oposición haría suyo el desencanto de Díaz y la vicepresidenta y ministra de Trabajo haría suya la melancolía de Feijóo

Con «así» («Es muy difícil gobernar así»), la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo se refería a los cinco diputados de Podemos que habían votado en contra del decreto que ella había elaborado, el de los subsidios de desempleo. Lo habitual es que a los políticos se les reproche que no vengan llorados de casa, pero nada se les dice de que no vengan también desencantados, que es como debería haber ido la ministra de Trabajo el miércoles, porque «lo inexplicable» para esos cinco diputados de Podemos no era el recorte de la pensiones que la aprobación de ese decreto supondría. No solo. También lo era el que el Partido Socialista no contará con ellos como con cualquier otro socio más de investidura, tal como aclararía Ione Belarra: «El PSOE nos pidió que votáramos decretos gratis, a cambio de nada. Y los votos de Podemos no son a cambio de nada». Si Díaz no fue desencantada ese día es porque confiaba en que Junts no diría a todo que no.

Por su parte, con «esto» («Si hubiese sabido que la política era esto»), el líder de la oposición mostró que tampoco había dejado la melancolía en casa. Al ver las cesiones y concesiones exigidas por Junts al Gobierno en los minutos previos a cada votación, el escándalo por la falta de seriedad y la ausencia de recato le sumió en los pensamientos que luego leyó: «Si hubiese sabido que la política consistía en lo que he vivido en los últimos meses, en los últimos días y en las últimas horas, yo no me hubiese dedicado a la política». Y, sin dar opción a que se le preguntara si en Galicia no se hacía política, o si la política en Galicia consistía en otra cosa, fuese y no hubo nada, como si lo poco que acababa de decir no resultara al menos inquietante. Es decir, impropiamente político.

Lo curioso es que las declaraciones son intercambiarles. Así, donde Alberto Núñez Feijóo pudo perfectamente haber dicho: «Es muy difícil gobernar así», Yolanda Díaz podía haber dicho: «Si hubiese sabido que la política era esto, no me hubiese dedicado a la política». No cambiaría nada. Simplemente, el líder de la oposición haría suyo el desencanto de Díaz y la vicepresidenta y ministra de Trabajo haría suya la melancolía de Feijóo.