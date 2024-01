Balances y balanzas

Con las dos jornadas disputadas tras las vacaciones se ha completado la primera vuelta en el grupo 14 de Tercera. Si el parón navideño coincidiera con el intermedio de la competición sería el momento idóneo para las valoraciones, ya que habría más tiempo para plantear las soluciones o mejoras que cada uno pudiera o quisiera acometer. Y aunque los que seguimos la competición vamos haciendo análisis cada semana, el balance más equitativo se podría hacer ahora que todos han jugado una vez contra todos.

Entonces, al repasar el apasionante duelo que nos están brindando los dos de arriba, podríamos hablar de la solidez del Don Benito o de lo que se ha fortalecido el Coria al enjuagar la desventaja; de lo difícil que es marcarle un gol a los de Marrero o de cómo se agarran a la competición los de Ávila. Podríamos afirmar que la lucha por el playoff está abierta a tantos equipos que algunos, a la fuerza, acabarán estando en la de evitar el descenso. Podríamos decir que por abajo no hay ninguno desahuciado; que el equipo revelación, ahora, es el Castuera, entre otras cosas porque siguió ganando, incluso más, cuando perdió al que estaba siendo la sensación de las primeras jornadas, Manu Palma, al que, por cierto, está a punto de recuperar. O que la sorpresa antes fue el debutante, Jaraíz, que, a pesar de haber perdido fuelle, está haciendo una gran campaña en su primera vez en la categoría. Podríamos rebuscar entre los objetivos iniciales para confirmar si los movimientos en el mercado de Diocesano, Jerez y Villafranca son fruto de su incumplimiento o de su insatisfacción clasificatoria, aunque en los tres casos parece haber un poco de ambas cosas.

Podríamos preguntarnos por qué el Azuaga juega tan bien unas veces y compite tan mal otras; o si el Calamonte y el Trujillo preferirían haber ganado algunos partidos de los que empatan, aunque eso implicara perder otros. Podríamos escribir mucho sobre cuánto tiempo llevan preparando esta temporada en el Moralo o si ha sido fruto de las necesidades; o podríamos preguntar en Don Álvaro sobre si se arrepienten o se alegran de haber firmado su filiación al Mérida.

Podría ser éste un buen momento para buscar los motivos de la remontada del Olivenza; o para valorar el colchón que se fabricó, al principio, el Montehermoso que le permite mantenerse en zona tranquila tras bastantes malos resultados. Podríamos preguntarnos si el Racing Valverdeño será el primero en descolgarse o si se revelará mientras esté a distancia y a tiempo; o si en Fuente de Cantos están desesperados por no ver a su equipo ganar en casa o si con los empates se conforman, siempre que los resultados de fuera le mantengan con vida.

También podríamos cuestionarnos si en Pueblonuevo están mirando de reojo a la Segunda Federación o si confían en que no les hará falta, sea por mejoras propias o de los del piso de arriba. Y podríamos hablar del Arroyo que, a estas alturas, aún me tiene despistado, y hay días que me los comería a besos y otros en que les daría con la paella en la que preparan la panceta.

Podríamos escribir largo y tendido sobre todo esto, pero poner notas es cosa de cada uno. Nadie más que uno mismo conoce todos los factores que pesan en la balanza para decidir si su temporada está siendo satisfactoria o no. Y como aún no ha habido ningún relevo en los banquillos, entiendo que nadie suspende. Y es que, a mitad del curso, lo único que me atrevo a afirmar es que no hay nada ganado ni perdido.