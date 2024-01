Badajoz

Recordarán a aquellos ‘hombres del renacimiento’ que poseían grandes conocimientos o habilidades en diversas materias científicas o humanísticas.

Pues ahora que vivimos en la época de la especialización en todos los terrenos, reconozco que de nuevo han ‘ florecido’ personas con esas altas capacidades en determinados políticos. Como verán abarcan todos los terrenos del saber.

Son grandes educadores. Nos dicen que nuestros hijos no deben esforzarse demasiado en los estudios, la excelencia en este terreno está reñida con la igualdad de oportunidades.

Estupendos filósofos. Ellos tienen claro que con el carnet del partido uno opina con verdad de todo lo divino y lo humano. Han llegado a un paradigma revolucionario, cambiando la búsqueda de la verdad por «haz y piensa lo que te brote» porque eso es lo correcto; claro, siempre que lo que «te brote» no esté fuera de lo que piensa el que manda.

Y, qué decir de la Justicia. Gracias a ellos pronto no harán falta los jueces o fiscales, ¡para qué! Saben que muchas veces se equivocan. Menos mal que ellos los corrigen, por ejemplo, indultando a los que dan golpes de Estado o premiando a los que se quieren separar de España, porque sólo ellos saben que el verdadero progreso es utilizar el dinero del pueblo para ir contra el pueblo.

En cuanto al poder legislativo, han llegado a la conclusión de que el Congreso es algo testimonial. Los grandes problemas de España ya los discutimos los que gobernamos, dicen. ¿Para qué pedirles opinión a los otros si son unos fascistas indeseables, aunque hayan ganado las elecciones? Estos de la derecha y ultraderecha no se merecen, ni siquiera, una palabra agradable. Los que gobernamos somos los que apostamos de verdad por el diálogo: nosotros decimos diálogo, diálogo, diálogo.

Qué decir de los conocimientos científicos de estas personas de altas capacidades. Pues que también son grandes innovadores. Eso de que a partir de los reptiles la evolución lleva a la consecución del aparato copulador en los machos para introducir los espermatozoides en la hembra y se produzca la fecundación, es de fachas. Dicen que lo que no saben los fachas es que los animales no piensan, si pensaran verían que hay machos, hembras y otros. Además, si un profesor de biología dice que el hombre y la mujer son mamíferos y tienen testículos u ovarios, cromosomas XX o XY, y que por ello son macho y hembra, a ese hay que suspenderlo de empleo y sueldo. Lo que pasa es que para que puedan entender los pobres ignorantes españoles, estos y otros fenómenos vitales, es necesario que no lean mucha historia, ni filosofía, ni tengan ideas propias sobre nada, ya nos encargamos nosotros de hacerlos felices con nuestros programas de televisión, nuestras prebendas y nuestras soflamas, dicen.

Para terminar, y a modo de resumen. Estos privilegiados creen que, en definitiva, se trata de ser tolerantes y dialogantes, por lo que sus ‘súbditos’ tienen que entender que es de fachas esforzarse para dejar un buen futuro a hijos y nietos, por dar prioridad a la profesionalización de la clase política y que no tengan privilegios o por empeñarse en hacer que se respeten las leyes.