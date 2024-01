Mérida

Es innegable que hemos experimentado cambios significativos en nuestra ciudad, desde la implementación de la plataforma única hasta mejoras en la accesibilidad, reducción de contaminación y la construcción de pasarelas de conexión y tantos proyectos ejecutados de manera exitosa y aquellos que están por llegar. Estamos construyendo una ciudad más habitable y atractiva, pero lamentablemente, la piscina municipal de la Argentina no parece seguir el ritmo de estas mejoras.

Esta instalación, que debería ser un recurso deportivo crucial para la ciudad, ha sido objeto de numerosos problemas a lo largo del tiempo. Filtraciones, grietas, problemas sanitarios, dificultades con la caldera y cuestiones relacionadas con el personal han plagado su funcionamiento. Esta piscina no solo es un espacio recreativo, sino también el único recurso deportivo municipal accesible en el centro de la ciudad. Esto es especialmente significativo para las personas mayores, como mi madre, de 71 años.

Mi madre, al igual que muchos habitantes de esta ciudad, encuentra en la piscina municipal su principal fuente de ejercicio físico y bienestar. Es decepcionante ver cómo, a pesar de los esfuerzos de reforma en curso, la piscina sigue siendo objeto de rumores sobre filtraciones y problemas estructurales, como la reciente mencionada grieta que se dice ha sido encontrada.

En el año 2022, nos enfrentamos a la espera de piezas provenientes de Italia nos mencionaban los medios de comunicación, y me pregunto qué desafíos nos deparará el 2024, fecha en la que se espera que la piscina vuelva a abrir sus puertas. ¿Será suficiente para garantizar un funcionamiento sin contratiempos?

Entiendo que la gestión de recursos públicos como este puede no ser financieramente rentable, pero su importancia va más allá de la rentabilidad. La piscina municipal no solo es un lugar para nadar; es un espacio que contribuye al bienestar físico y emocional de la sociedad, especialmente de aquellos que no pueden desplazarse fácilmente a una Ciudad Deportiva.

Quisiera instar a las autoridades a reflexionar sobre la importancia de mantener y mejorar este recurso público, no solo por su valor intrínseco, sino también por el impacto positivo que tiene en la calidad de vida de nuestros ciudadanos. La continuidad de este problema no solo afecta a quienes disfrutan de la piscina, sino que también contribuye a la insatisfacción generalizada en nuestra comunidad.