Vendehúmos

Cuando llega la hora de las elecciones los ciudadanos escogen una papeleta en busca de la prosperidad de su tierra y se ilusionan con los proyectos y las promesas electorales. Por ello, muchos extremeños han acabado decepcionados con el PSOE por culpa de esa política electoralista que han llevado a cabo.

Durante años han realizado promesas y presentando proyectos rocambolescos, de los cuales muchos han quedado en el camino, con el simple objetivo de conseguir un puñado de votos en las urnas. Maquetas, casualidad o no, presentadas justo antes de las elecciones, que lo único que crearon fueron falsas ilusiones y poco después se han convertido en chapuzas. Esto precisamente es lo que ha ocurrido con Elysium City, el proyecto que iba a convertir Castilblanco en el nuevo Eurovegas, pero que, al fin y al cabo, solo eran castillos en el aire.

Se trataba de una nueva mentira, de engañar a los extremeños sólo para que escogieran la papeleta socialista. Hicieron un decreto a contrarreloj para que así comenzasen las obras el 19 de mayo de 2023. Justo nueve días antes de las elecciones autonómicas. ¿Casualidad? No lo creo. Lo que se buscaba no era empezar a construir esta ciudad para que fuera la Disneyland extremeña, sino buscar esos votos cuando se veían con el agua al cuello.

En lugar de hacer las cosas bien, de ofrecer certezas a los extremeños, de garantizar la seguridad jurídica a los inversores, de no jugar con las ilusiones de todos, decidieron coger el camino fácil para intentar conseguir un titular.

Esa forma de vender humo no le ha servido al PSOE. Ellos mismos sabían que faltaban estudios y evaluaciones para llevar a cabo este proyecto, pero las elecciones estaban a la vuelta de la esquina y había que poner la primera piedra a cualquier coste. De nuevo una mala gestión del PSOE, que en lugar de pedir perdón a sus paisanos lo único que hacen es rogar al gobierno de María Guardiola, para que arreglen sus chapuzas tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que tumba el proyecto Elysium City.

Esta no ha sido la única decepción que se han llevado los votantes del partido socialista. «Que no te quepa duda, Guillermo». Así se dirigía Pedro Sánchez a Guillermo Fernández Vara la misma semana de los comicios para «hacer realidad la demanda justa y legítima» de Extremadura respecto a su conexión ferroviaria. ¿Saben qué fue esto? Una propuesta más que quedó en el olvido tras el paso por las urnas. Sólo hay que ver que el propio Gobierno de España no ha hecho nada siete meses después.

Bueno sí, ha conseguido matar la ilusión de los extremeños de tener un tren digno. Había esperanza tras estas declaraciones para que el Ejecutivo nacional apostara por el tren Ruta de la Plata y lo incluyera en la Red Básica ampliada de la Red Transeuropea de Transporte para que fuera ejecutado en 2040.

Pues, todo lo contrario, fueron nuevamente palabras vacías que sólo buscaban manipular a la sociedad para que escogieran su papeleta. El tren Ruta de la Plata quedófuera de este plazo.

Por suerte, la política de ‘maquetitas’ del PSOE llegó a su fin porque los extremeños se dieron cuenta de que estaban siendo engañados. Se conoce a un vendehúmos como una persona que hace propuestas sin fundamento, utópicas, ilusorias… y este término se asemeja perfectamente a lo que ha estado haciendo el partido socialista extremeño durante años. Se acabaron esas maquetas ilusionistas.

*Diputado del Partido Popular. Diplmado en Ciencias Empresariales y Máster en Business Intellegence