Historia de lo nuestro

Rober, no te lo pienso perdonar, tío. La próxima vez que en el Zalacaín, que ahora está en obras, te quieras tomar otra caña y me quieras hacer pedir otro tinto con limón para mí te voy a decir que no, que ya está bien. Y que vas a pagar muy caro hacerme pasar este miércoles tan malísimo rato --pero tan buenísimo, porque tú eres así-- con tu sentida despedida en la que, claro, no podías pasar por alto lo nuestro.

Lo nuestro, sí. No hay aspecto profesional en los últimos años que me haya hecho tanto meditar, que me haya atormentado y me haya alegrado tanto como lo nuestro. ¿Qué es lo nuestro? Bah, vamos a decirlo, que es ‘vox populi’ en el mundillo. Que somos amigos. Que somos muy amigos. Que nos elegimos mutuamente para tener una de esas amistades ya pasados los 30 que son mucho más auténticas y gozosas que las que nos tocan en la niñez y adolescencia. Que eres la persona a la que más quiero de todas las que me ha permitido conocer el periodismo baloncestístico.

Pero había un problema en lo nuestro, desde aquella vez que nos presentó Álvaro Lopo en un garito de Madrid --¿era el Green, Alberto?-- durante la Copa del Rey del 2011. Tú sabías quién era yo y yo sabía quién eras tú, pero no sé, no había pasado nada. No tenía ninguna opinión de ti. Eras de Plasencia me parece que decías.

El problema de lo nuestro es que, cuando pasaron los años y te hicieron entrenador del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, a mí me empezó a tocar escribir aquí sobre ti, sobre tu trabajo, muy a menudo, prácticamente todos los días. A decir si tú y los tuyos lo habíais hecho bien o mal después de ganar o perder. A intentar escudriñar a quién ibas a fichar, aunque publicarlo a veces podría complicar la negociación.

Lo normal hubiese sido que lo nuestro se hubiese jodido, que ya no te sintieses a gusto con las cañas juntos y hasta con las copas en lo que alguien llamó «la casa del terror». Pero nunca hubo un puto problema, porque éramos profesionales y sabíamos distinguir, por mucho que hubiese gente que te viniese con la captura de un palo que te había metido en mi crónica y otros, los más imaginativos, hasta te acusasen de filtrarme cosas. «Hay que ver con tu amigo. Pues menos mal que es tu amigo», te decían. Y tú pasabas de ellos porque, como me acabas de soltar a la cara delante de un montón de gente, solo tú y yo comprendemos nuestra amistad, solo tú y yo comprendemos lo nuestro.

Hasta me has hecho llorar, como has llorado tú un buen rato, pero hace ya tiempo aprendimos tú y yo que no pasa nada por unas lágrimas, que uno no es menos hombre por eso. Hasta lo es más, fíjate lo que te digo.

«Solo espero que mi padre esté orgulloso de mí», también has soltado hace un rato. ‘Teddy’ Blanco, un histórico del basket placentino, falleció hace unos años, poco antes de que viajases con el equipo a Huesca para un partido. No olvidaré tu cara aquella terrible mañana, cuando Chema Gallego y yo te abrazamos en el tanatorio de tu ciudad de nacimiento. No le conocí directamente, pero sí que estaría orgulloso, querido amigo. Y ve pidiendo la penúltima, por favor. Ya me has liado, como siempre.

