Mentiras sin piedad

Aún sigue asustando que haya gente que mienta a la cara y jure estar diciendo la verdad. La preocupación que existe ahora mismo entre los 1.200 regantes extremeños de Tierra de Barros es enorme. Todos ellos confiaban que el proyecto de regadíos para su zona viera pronto la luz, pero lo que no sabían es que hace más de dos años había sido paralizado por el gobierno de Guillermo Fernández Vara. Es ahora cuando 1.200 familias, que tienen una tremenda incertidumbre, se han dado cuenta que han sido engañadas por el anterior gobierno socialista.

Más certezas de ello no puede haber. Una carta emitida por el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, al propio Vara en el año 2021 decía lo siguiente: «Acogemos con satisfacción su decisión de eliminar de su documentación y base de datos todas las referencias al proyecto de regadío en Tierra de Barros, y su compromiso de no iniciar la ejecución de este proyecto hasta que se resuelvan todas las dudas de la comisión». ¿Qué pidió el anterior gobierno socialista para recibir esa respuesta? ¿Dónde está la carta que emitió Fernández Vara? ¿Qué es lo que pactaron con la Unión Europea?

Lo que sabemos a día de hoy es que un proyecto con 15.000 hectáreas de regadío se ha quedado sin fondos para ser ejecutado

Todo son incógnitas cuando se trata del PSOE. Es indignante como se han reído y han jugado con la ilusión y el dinero de los miles de regantes extremeños. No solo el anterior gobierno socialista, sino que los ministros de Transición Ecológica y Agricultura, Teresa Ribera y Luis Planas, también eran conocedores de todo ello y seguían ‘vendiendo’ este proyecto con el único objetivo de conseguir titulares, lo que acostumbran, el trazo gordo.

Sí, esto es una muestra más de las políticas electoralistas que lleva a cabo el PSOE. Me pregunto cómo tuvieron el valor de reunirse en numerosas ocasiones con los regantes durante los años 2022 y 2023 sabiendo que el proyecto de regadío en Tierra de Barros estaba completamente paralizado. ¿Para mentirles a la cara? Porque eso es lo único que hicieron.

Y como el dato mata al relato, meses antes de las pasadas elecciones autonómicas, el expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, anunciaba a bombo y platillo este proyecto. «Hemos firmado con los regantes el convenio para la transformación en regadío de la zona regable de Tierra de Barros», comentaba Vara el pasado 24 de enero de 2023.

Ahora nos enteramos que no existen permisos medioambientales de la Unión Europea para llevar a cabo estos regadíos, pero eso no les debe importar porque el anterior gobierno socialista sigue sin explicar la realidad. Lo que sabemos a día de hoy es que un proyecto con 15.000 hectáreas de regadío se ha quedado sin fondos para ser ejecutado. Ellos prefieren echar la culpa a los demás, es a lo que acostumbran. Engañan a los regantes de Tierra de Barros y ahora no quieren saber nada del tema.

