González Pons, García-Page, Savater

A ver, un momento: el que el diario El País haya echado a Savater por decir lo que piensa de él (o solo lo que piensa, sin más) no significa que el Gobierno deba cesar a la ministra Ribera, por ejemplo, por hacer lo mismo con respecto al magistrado García Castellón, o sea, decir lo que piensa de sus actuaciones judiciales (que es no tan grave como para que no se pueda repetir: «Su querencia a pronunciarse siempre en la misma dirección en momentos políticos sensibles», ha dicho). No. Según esta lógica desquiciada, cualquiera podría preguntarse también por qué el señor García-Page no va a poder estar en el extrarradio de su partido (opinión del ministro Puente) si el señor González Pons está, inopinadamente, en la dirigencia del suyo, el Partido Popular. El caso es que tanto Savater como García-Page y González Pons, los tres, dan para opinar. Y, aprobándose hoy la ley de amnistía, la ministra Ribera seguro que también, cualquier día.

Lo de González Pons, es decir, eso de que «el cáncer del Estado de derecho es el Tribunal Constitucional presidido por Conde-Pumpido», recuerda a lo de Abascal el día en que endosó a los ciudadanos su propio deseo de colgar de los pies al presidente Sánchez: «Habrá un momento en que el pueblo querrá colgarlo de los pies». ¿El pueblo? Lo de menos es que eso sea peor que populismo: echar al pueblo por delante. Y, por lo demás, tampoco importa que esta vez no se haya mencionado la incitación al odio: ¡nada menos que el cáncer del Estado de derecho, Conde-Pumpido! González Pons ha atacado al Tribunal Constitucional para quitarse de encima el muerto de la propia incompetencia de su partido, endilgándoselo a esa parte del Leviatán hobbesiano que tanto impone, con solo nombrarlo. Pero González Pons quería epatar, impresionar, demostrando con ello su valentía y la falta de complejos ante las altas instituciones del Estado, a las que ataca sin prejuicios ni perjuicios. Y necesitaba una expresión gruesa para que el ataque fuera impactante: una palabra grave (el cáncer) aplicada a un concepto adusto (el Estado de derecho) sobre una institución que impone (el Tribunal Constitucional). Dicho y hecho. ¿No será más bien que ese socialismo de Sánchez está extramuros del socialismo y, presuntamente, hasta de la Constitución? En cuanto a lo mentado por el ministro Óscar Puente sobre que García-Page está en el extrarradio del partido, es un aviso, por supuesto: al presidente de Castilla-La Mancha le puede pasar lo mismo que a Nicorredondo Terreros (que así, Nicorredondo, llamaba Umbral a su padre). El problema es cómo se expulsa del partido a un presidente autonómico cuya región vota socialismo por votar a García-Page, y no al revés (o sí). Sea como fuere, una amenaza así no se responde como lo ha hecho García-Page: «Yo ya no voy a crecer más, ni políticamente ni de estatura». Está bien como desprecio, como gesto de desdén e indiferencia, pero García-Page, ante esa advertencia del ministro (advertencia de Moncloa), no ha sabido reaccionar, o tal vez no ha querido. Y es que puede que esté en el extrarradio del partido, sí, incluso que sea un anacronismo en el socialismo que lidera Sánchez, pero ¿no será más bien que ese socialismo de Sánchez está extramuros del socialismo y, presuntamente, hasta de la Constitución? Ya que ha salido Umbral, hay que citar (de memoria, discúlpese) lo que decía de la cabecera de El País: «El País, diario independiente de la mañana. En efecto, solo es independiente de eso, de la mañana». Lo recordaba también David Ferrer, hace unos días, en Diario de Ávila y a propósito del despido de Savater. Pepa Bueno, directora de El País, ha dado sus motivos para el despido, pero el que parece pesar o doler más es que Savater diga en su libro Carne gobernada que El País es «el portavoz del peor Gobierno de la democracia». Hombre, a ningún medio le gusta que le digan que es portavoz de nada, y menos de un gobierno, y menos si el gobierno está en entredicho. Pero no parece que sea por lo de portavoz, sino por decir que el Gobierno del que es portavoz es el peor de la democracia.