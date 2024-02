Junto al campo

Muchos no son conscientes de la importancia que tiene el campo para vivir. El sector primario es primordial para la supervivencia del ser humano. Si el campo no produce, nadiecome. ¿Qué pasaría si no existiera? Por esta gran importancia que tiene el campo en nuestra vida entendemos y compartimoslas reivindicaciones que se han producido esta semana por parte de los agricultores y ganaderos extremeños ante la política asfixiante a la que están sometidos por parte de Europa y del Gobierno de Pedro Sánchez, quién los ha llevado a una situación totalmente insostenible.

Estos días hemos escuchado a algún agricultor quejarse amargamente del exceso de digitalización en un sector donde la edad media supera los 50 años. Al campo hay que ayudarle y darle facilidades, no ahogarlos poniéndoles trabas y burocracia. Por ello, el Gobierno de Extremadura presidido por María Guardiola siempre va a estar a su lado. Lo primero para escuchar al sector y ver sus necesidades, y lo segundo para garantizar la rentabilidad de nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas, algo fundamental para que la economía extremeña siga mejorando. Y esto no se demuestra con palabras sino con hechos. Un claro ejemplo se pudo presenciar este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura. El hemiciclo ha aprobado una iniciativa del Partido Popular para instar al Gobierno de España a la modificación integral del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC), una de las reivindicaciones principales por parte de los agricultores extremeños. Mientras tanto, el PSOE y Unidas por Extremadura dicen NO a la modificación del Plan Estratégico de la PAC. Dicen NO a los agricultores y ganadores dándoles la espalda y apoyando su asfixia continua. Espero que el campo extremeño tenga memoria y siempre se acuerde de quienes estuvieron a su lado, luchando y defendiendo sus derechos y su trabajo. Cuando el Plan Estratégico de la PAC se implantó fue defendido por el partido socialista y vendido a bombo y platillo. Sin mirar o sin querer mirar la realidad. Decían que ningún extremeño iba a sufrir ni un euro de pérdida, pero con los pagos realizados en 2023 se demuestra todo lo contrario. Se han estimado unas pérdidas en Extremadura de unos 400 millones de euros en todo el programa. Hablando de la política electoralista del PSOE y el campo, no podemos olvidarnos de los 1.200 regantes afectados por otra mentira del partido socialista. ¿Por qué no les informaron de que el proyecto de regadío de Tierra de Barros fue paralizado por el anterior gobierno socialista en 2021? No sabemos si alguien del PSOE extremeño va a asumir alguna responsabilidad o van a seguir lanzando balones fuera después de jugar con el dinero y el medio de vida de estos regantes. Lo que sí tenemos claro es que el Gobierno de María Guardiola va a estar, en todo momento, al lado de los regantes y de todo el sector del campo.