La UE no frena la reapertura de la Ruta de la Plata

En la reciente visita del ministro Oscar Puente a Extremadura, ha insistido en la justificación de que es Europa quien no ha permitido incluir la Ruta de la Plata en la Red Básica Ampliada. Esa información carece de una base real, no existe ningún pronunciamiento de la UE donde haya negado la posibilidad de incluir la Ruta de la Plata en la Red Básica Ampliada, ni el Gobierno español se lo ha pedido, mas bien la única manifestación oficial de una institución de la Unión Europea ha sido la de la Comisión de Infraestructuras del Parlamento Europeo, quien, el pasado mes de abril, se pronunció, «por unanimidad» de todos sus miembros, a favor de que la Ruta de la Plata se incluyera en dicha Red, en lugar de la Global, anticipando con ello 10 años (2040), el compromiso de finalización de la infraestructura, dando con ello, además, una mayor priorización para la financiación de la misma con fondos Europeos.

No tiene explicación lógica alguna que, el mismo partido que tanto en Europa, como en los Parlamentos Regionales de Extremadura y Castilla y León, y en múltiples ayuntamientos de todo el Oeste, vota a favor de reclamar a Europa este cambio de ubicación de la infraestructura, llegue después a la instancia que debe ejecutarla, el Gobierno Central, y este busque justificaciones torticeras para no hacerlo.Otro gayo cantaría si necesitara los votos de los representantes del Oeste para seguir en el poder.

Existen una serie de indicios que hacen sospechar que algo raro impide en Madrid que se le dé a esta infraestructura la prioridad que merece. El propio ministro Puente, que fue alcalde de Valladolid, califica que en este proyecto está todo por hacer, y que estamos en el punto ‘0’

Existen una serie de indicios que hacen sospechar que algo raro impide en Madrid que se le dé a esta infraestructura la prioridad que merece. El propio ministro Puente, que fue alcalde de Valladolid, califica que en este proyecto está todo por hacer, y que estamos en el punto ‘0’. Él debe conocer que; en los años 2017-2018 los representantes españoles en la RTA (Red Transnacional Atlántica), Mercedes Vaquera y German Barrios, promovieron un Estudio Social y Económico sobre el despliegue necesario del Corredor Atlántico, en el que ya se apuntaba la necesidad de recuperar urgentemente la comunicación ferroviaria entre Plasencia y Salamanca, imprescindible para darle al Corredor una mayor fluidez en el transito de mercancías por el Oeste de la península Ibérica. En el año 2018 estaba a punto de culminarse un amplio Estudio del CESCYL que defendía claramente la incorporación de este eje ferroviario como columna vertebral del Corredor Atlántico Europeo en la Península Ibérica. ¿nos preguntamos los motivos por los que, coincidiendo con un cambio en la presidencia del CESCYL, el citado Estudio no solo se paralizó, sino que parece haber desaparecido? También debe conocer el Estudio del CES extremeño que se presentó en diciembre pasado en Plasencia y que aporta datos concluyentes sobre la importancia y necesidad de la reapertura inmediata de la Ruta de la Plata. Existe también un Informe técnico muy detallado, realizado por técnicos de la Junta de Extremadura, en colaboración con técnicos de Renfe,que estudia las soluciones para recuperar la conexión entre Plasencia y Salamanca, que ahora es el único tramo que carece de tráfico y convertido en vía verde. No se puede decir que con todos estos estudios sobre la mesa estemos en ‘mantillas’.Todo este cúmulo de coincidencias conducen a incrementar la sospecha de que no existe voluntad real por parte del Gobierno de darle prioridad a esta infraestructura.

Mientras tanto; se anuncian inversiones millonarias en el Corredor Mediterráneo, en la red de cercanías de Cataluña, (solo el soterramiento de Hospitalet supondrá 1.000 millones de inversión, y el deMontcada por 540 millones), el soterramiento de la Alta Velocidad por Bilbao con mas de 770 millones de inversión. Por si fueran pocos estos ejemplos para ver donde pone el foco este Gobierno en las infraestructuras ferroviarias, la anterior Ministra de Transporte Raquel Sánchez se desplazó a Bruselas el pasado año para defender la inclusión en la Red Básica del tramo ferroviario Bilbao-Santander, que la UE ya había rechazado, y olvidó conscientemente decir nada de la Ruta de la Plata.

Frente a todos estos menosprecios, resulta imprescindible que los máximos responsables de la Comunidades del Oeste, de forma conjunta, hagan pública una reivindicación de la urgente potenciación del Corredor Atlántico, y la imprescindible urgente reapertura de la Ruta de la Plata como eje vertebrador del mismo. Todavía estamos a tiempo de que Europa incluya esta vía en la Red Básica de su RTE-T.H