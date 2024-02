Las zorras en Eurovisión

Si salgo sola soy la zorra; Si me divierto la más zorra; Si alargo y se me hace de día, soy más zorra todavía. Cuando consigo lo que quiero (zorra, zorra); jamás es porque lo merezco (zorra, zorra); y aunque me esté comiendo el mundo; no se valora ni un segundo. Es parte de la letra de la canción Zorra, que ha sido elegida para representar a España en el próximo festival de Eurovisión. La polémica está servida.

El mensaje recuerda al que Rigoberta Bandini abanderó el año pasado con su Ay mamá, aunque en su caso no consiguió ganar el pase a Eurovisión. Por eso, hay quien está feliz, porque ve en el tema de este año ese mensaje feminista y de empoderamiento femenino de España para el mundo. Lo cierto es que Nebulossa, el grupo que lo interpreta, no hace más que relatar situaciones de machismo que muchas mujeres han sufrido a lo largo de sus vidas y tal vez las jóvenes sigan sufriendo. Esa etiqueta de zorra o similares se cuelgan a la mujer que se sale de los cánones sociales puritanos establecidos y la ponen tanto los hombres, como lo que es peor, algunas mujeres. Es una más de las desigualdades entre hombres y mujeres que, ante los mismos comportamientos, son considerados zorras o los reyes del gallinero. Otra cosa es que el título de la canción sea malsonante o que el tema sea más o menos adecuado para representar al país en el festival internacional de música. Está por ver si Europa entiende el mensaje o se limita a fijarse en la melodía y la voz, que, por sí solos, no tienen ningún valor. Quién sabe qué pasará con Nebulossa. El año pasado también hubo muchas críticas al tema reguetonero y en spanglish de Chanel y al final sorprendió y a punto estuvo de ganar Eurovisión, aunque fuera ambas cosas y no gustara a muchos. Lo cierto es que la música es bailable y la letra pegadiza y seguro que la vamos a escuchar en todas las discotecas y plataformas musicales. De hecho, el videoclip es el más escuchado de todas las canciones que se han presentado hasta ahora al Benidorm Fest. Al que no le guste la letra, que no la escuche, que Europa al final se encargará de juzgarla. De momento, un jurado profesional la ha considerado la mejor de las que se presentaban y al público le gusta, con lo que el objetivo para ir al festival está cumplido y, si además defiende la libertad femenina, pues mejor.