Los griegos clásicos tenían una curiosa costumbre para honrar a sus dioses. Vertían parte de la copa de vino ante el altar o al aire como señal de respeto a la deidad a la que se invocaba. Hoy quiero verter esta copa literaria al viento de la tinta y los algoritmos de Google por Isabel Mijares, que nos dejó este domingo sorpresivamente (81 años). La vi el mes pasado en la última edición de la Feria Internacional del Turismo y nada hacía presagiar este terrible acontecimiento del fin de semana.

La conocí personalmente hace unos 20 años en el Salón de Gourmets de Madrid y la luminosidad de sus ojos y su profundo conocimiento del vino me encandilaron. Isabel Mijares era venerada entre los profesionales de la enología y la restauración en general, así como entre los comunicadores, pues creó la Asociación de Periodistas y Escritores del Vino. Precisamente, destaco esa última faceta de la emeritense: sabía comunicar y transmitía pasión por el vino. Vendía como nadie y era consciente de que una palabra suya bastaba para encumbrar un caldo. O denostarlo. Tengo que reconocer que me gusta el fruto de la vid (y «del trabajo del hombre», como dicen los Evangelios). Sin embargo, sería incapaz de distinguir vinos ‘buenos’ de vinos ‘malos’. Solo puedo decir que hay vinos que me gustan y otros que no.

Mijares tuvo un papel crucial en el gran salto que dieron los vinos extremeños en los años 90 cuando pasaron de la producción a granel a embotellarse y agruparse en sellos de calidad como la Denominación de Origen Ribera del Guadiana. El camino que les queda por andar aún es enorme, pero con Mijares salieron del anonimato. La experta colaboró con El Periódico Extremadura en una de las ediciones de su guía ReXtaurantes y, sin duda, aportó un plus a aquel trabajo periodístico de nuestros compañeros Fernando Valbuena y Alberto Manzano. Glosar la vida profesional de Isabel Mijares ya lo han hecho muchos. Destaco su carácter pionero, pues tras estudiar Química se convirtió en la primera mujer enóloga del país al doctorarse en enología en Burdeos, la primera en dirigir una bodega y la primera en ingresar en la Academia de Gastronomía. Hizo de su pasión una profesión y eso siempre es un triunfo. Creo que en esta región solo cuando perdemos a alguien comenzamos a valorarlo en su justa medida. Y eso siempre es demasiado tarde. Derramo hoy mi copa en honor a Isabel Mijares, con el deseo de que el dios Dionisio la tenga junto a ella en una libación constante de los vinos más exquisitos de este mundo terrenal.