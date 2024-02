La moviola del bar

Al que le gusta el fútbol lo suele consumir en todas sus versiones, pero lo que ya está claro es que hablar de fútbol con VAR o sin él es hablar de dos deportes distintos. No es lo mismo el fútbol profesional con todos sus medios técnicos, con sus catorce cámaras y una decena de personas para impartir justicia, que el fútbol donde hay tres valientes que se exponen en cada decisión que tienen que tomar al instante.

En el grupo 14 de Tercera, y en el fútbol modesto en general, se está instaurando la moda de que algunos clubs saquen «la moviola» con las decisiones arbitrales que han perjudicado a su equipo. Las otras no. Pues me parece injusto acusar a un árbitro de parcial usando unas armas que él no tiene en el momento de tomar la decisión.

He visto a colegiados pitar dos o tres partidos de niños el sábado y el de Tercera el domingo, con desplazamientos entre medias, sin apenas tiempo para comer un bocadillo, sin asistentes, dejando a la suerte de que ese día no se le crucen los cables al energúmeno que cree que su hijo de once años ha perdido la final de la Champions porque el que pita se ha equivocado a posta en un fuera de juego. ¿Saben lo difícil que es ver un fuera de juego sin asistentes? Es más ¿han arbitrado alguna vez? El día que yo lo hice dejé de meterme con los árbitros. Y se acepta como mal menor que lo único que le lleguen a hacer sea insultarle. Pues no. Nadie tendría que ir a un campo de fútbol para que le insulten, y menos el que arbitra porque se ha equivocado en una decisión que tiene que tomar sin tiempo para pensar. Pongámonos en la situación de que en nuestro trabajo tengamos una cámara que nos vigila todo el rato, la presión de tomar decisiones al instante continuamente y, si nos equivocamos en una, vienen un montón de tíos a cagarse en nuestros muertos, o a algo peor.

Y luego están las imágenes en cuestión. Algunas bajo el título de “no entendemos como no ha podido pitar nada” rozan el ridículo. Fotos o videos de calidad ínfima, lejanos, en tomas traseras o que se mueven y no se aprecia nada con claridad… A ver, queridos generadores de moviolas: si con el VAR de catorce cámaras de ultramegaprecisión a veces no nos queda claro ¿creen que con eso nos van a convencer de que han perdido por el árbitro?

Para los que contamos el fútbol sin VAR y “no nos mojamos” también es difícil ir más allá de decir que un equipo ha reclamado una acción o, como mucho, lo que a uno le ha parecido en directo, porque estamos cansados de ver una jugada que era clarísima y luego no lo es tanto al verla repetida.

Admito que hay errores que tienen difícil explicación porque “el árbitro estaba muy cerca y lo ha tenido que ver”, pero no concibo ver fútbol pensando que cuando se equivoque el árbitro será porque quiere perjudicar a un equipo. Dejaría de verlo. Con el VAR hay menos coartadas.

Déjenme disfrutar del bar, pero el de nuestros campos del duelo apasionante por el liderato; o los de la pelea por el playoff que tiene esta jornada enfrentamientos directos, lo que va a hacer que aún no se produzca el corte; o los de la lucha por evitar el descenso que tiene nuevos invitados. ¿Saben que en una clasificación solo de la segunda vuelta los cuatro que se iban a jugar el descenso estarían todos fuera de esos puestos? Pues ya tienen tema para hablar en su bar de confianza.