Sirva de arranque lo ocurrido en la Berlinale, uno de los festivales de cine más importantes de Europa. La película Sin otra tierra, de Yuval Abraham, israelí, y Basel Adra, palestino, ha obtenido el premio al mejor documental, el cual trata…, bueno, la verdad es que de lo que trata es casi lo de menos, sino que interesan sus autores. Ambos subieron al escenario a recoger el premio y, en agradecimiento, dijeron unas palabras, solo que no todas de agradecimiento. Así, Adra dijo que le resultaba difícil celebrar el éxito del documental mientras la gente en Gaza estaba siendo masacrada, e instó a Alemania a que deje de exportar armas a Israel, y Abraham denunció el apartheid que supone que su compañero de filmación, Adra, no tenga el mismo derecho de libertad de movimiento que él a pesar de que ambos viven a 30 minutos de diferencia, y acabó su discurso con una llamada al alto el fuego en Gaza y a poner fin a la ocupación israelí.

Al día siguiente, el alcalde de Berlín, Kai Wegner, calificó los discursos de «relativismo intolerable», y la ministra de Cultura, Claudia Roth, de «escandalosamente parciales y marcados por un profundo odio a Israel». Y lo hicieron, qué remedio, porque algunos partidos políticos y medios de comunicación exigían su dimisión después de ver a ambos en televisión aplaudiendo los discursos. Por su parte, la dirección de la Berlinale se ha defendido como ha podido, sobre todo desde que el ministro de Justicia, Marco Buschmann, amenazara con consecuencias legales por «permitir expresiones de antisemitismo durante la entrega de premios». La dirección ha calificado los discursos de «opiniones individuales e independientes», si bien «entiende la indignación» por la posibilidad de que ciertos «comentarios (fueran) percibidos como demasiado parciales». Y aunque la Berlinale está «explícitamente en contra de la discriminación y de todas las formas de odio» y defiende «la expresión libre de opiniones», también comprende que deba ser «dentro de los límites de la ley». O sea, el trauma nacional por el Holocausto.

Esa sobreactuación institucional, pues sobreactuación es todo lo de Alemania respecto a lo judío (cualquier mención a Israel, a poco desfavorable que sea, pone en vuelo y en vilo al Estado), en España se traduce, respecto al cine, en turbación

Esa sobreactuación institucional, pues sobreactuación es todo lo de Alemania respecto a lo judío (cualquier mención a Israel, a poco desfavorable que sea, pone en vuelo y en vilo al Estado), en España se traduce, respecto al cine, en turbación. No ya porque el director Carlos Vermut esté siendo investigado por el diario El País (no hay mejor fiscal: hasta seis mujeres han confesado ya que mantuvieron relaciones sexuales violentas no consentidas, por más que alguna fuera reincidente, porque lo suyo es el sexo violento, sí, pero consentido), sino porque el Festival de Málaga ha retirado la película El día es largo y oscuro, de Julio Hernández Cordón, al saber que hay cuatro mujeres que le acusan de mantener con él relaciones tóxicas y machistas entre 2013 y 2016 (o entre 2014 y 2017, es decir, hace siete o diez años, qué más da, el tiempo no lo justifica), aunque, ciertamente, ninguna lo ha llevado nunca ante un tribunal, sino que ha sido el propio Julio Hernández Cordón el que ha reconocido no solo su conducta de entonces sino también el haberse sometido a terapia, como afirma en la carta escrita al festival pidiendo «una segunda oportunidad», no por él, sino por las personas implicadas en la película. «Solo lamento que mis acciones en el ámbito privado afecten a otros».

Pues bien, dos días antes de comenzar el festival, la dirección canceló la película (nadie se haga cruces, ‘cancelar’ es el verbo) para mostrar, según el comunicado, «su firme compromiso frente a cualquier tipo de violencia contra la mujer y a favor de una plena igualdad de derechos». Perfecto. Pero la pregunta es si es ese el cometido de un festival de cine, o de un certamen de pintura, o de una feria del libro: la fiscalización moral de quienes participan, seleccionados no por la calidad de sus películas, cuadros o libros, sino por ser moralmente intachables (pues a ver quién tira la primera piedra, por cierto). En el caso del cine en España, la turbación consistía en la necesidad de demostrar que se era bueno, bonito y barato, pero, a partir de ahora, se agravará con el «diagnóstico sobre la violencia sexual en la industria cinematográfica y audiovisual», según la medida anunciada por la ministra de Igualdad. Es nuestro trauma nacional, solo que discriminatorio, ya que es el trauma nacional masculino.