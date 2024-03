Zona Luis Aragonés

Las ligas se deciden en las diez últimas jornadas. Todo lo que se pronostica antes, no vale». Esta frase de Luis Aragonés está tan asumida que incluso hay quienes llaman con su nombre a ese tramo final de los campeonatos ligueros. Hace unas semanas se cumplieron diez años de la muerte de Zapatones, apodo que prefería antes que el de Sabio.

Diez jornadas le quedan al grupo 14 de Tercera, y esta temporada, más que otras, es aplicable la sentencia de Luis en cuanto a que está casi todo por decidir, pero se puede matizar al evaluar si siguen al alcance el cumplimiento de pronósticos u objetivos. Y tan relevante para el desenlace es lo pasado como las dinámicas, las rachas y las sensaciones con las que se llega.

Si recorremos la clasificación comprobaremos que no hay los saltos que a estas alturas se suelen dar, a excepción del de los dos primeros con el resto. La diferencia de quince puntos entre el segundo y el tercero muestra una superioridad que ninguno de los de cabeza está encontrando en la mayoría de sus partidos. Pero en la segunda vuelta los que estaban en la mitad baja de la tabla están consiguiendo muchos puntos a costa de los que estaban en la mitad de arriba, lo que ha provocado escaladas como las del Diocesano o el Don Álvaro y caídas como las de Trujillo o Montehermoso, y todo esto contribuye a que no se estiren las diferencias. Sin ir más lejos, en la pasada jornada, de los nueve que llegaban encabezando la clasificación solo ganó el Don Benito, y con apuros.

Los de Marrero llegan a este tramo final tras cuatro partidos sin encajar, recuperando la solvencia defensiva como su arma más reconocible. Por su parte el Coria, que se está dejando puntos fuera, ha completado una vuelta completa sin perder ninguno en La Isla, y es allí donde se verán las caras con el Don Benito, veremos con qué porcentaje del campeonato en juego.

Los que aspiran a las otras tres plazas de ‘playoff’ están en un carrusel de enfrentamientos directos, lo que ha propiciado que se acerquen nuevos invitados que llegan a tiempo de sumarse a esta fiesta. Azuaga, Moralo y Villafranca hacen buenos los pronósticos y parten con algo de ventaja. Castuera y Arroyo les siguen a menos de un partido, pero con sensaciones diferentes. Varios equipos tendrían que fallar uno o dos partidos más que Diocesano y Olivenza para que éstos tuvieran opciones de llegar al ‘playoff’. No parece fácil pero los colegiales están haciendo una segunda vuelta a ritmo de los dos primeros. Calamonte y Jaraíz también están a tiro de dos partidos, pero ya serían muchos los equipos que tendrían que fallar más que ellos para alcanzar la zona noble. Satisfechos estarán si no tienen que volver a mirar a los de abajo, porque los tienen más cerca.

A partir de ahí, y mirando de reojo los posibles arrastres desde Segunda Federación, todos están en peligro. El Don Álvaro está completando una segunda vuelta que le daría para ‘playoff’, todo lo contrario que Trujillo y Montehermoso que ya han caído de lleno a la zona de peligro, de la que veremos si Juanpe Sánchez es capaz de sacar al Jerez. El Pueblonuevo estaría en mitad de la tabla contando solo la segunda rueda, pero no le da para abandonar los puestos en rojo. Mismo caso que el Rácing Valverdeño, pero con más déficit de puntos que hacen insuficiente su mejoría desde la llegada de Mario Ballesteros. Al Fuente de Cantos no le llega con no perder en casa, porque a estas alturas de la película ya solo vale «ganar y ganar y ganar, y volver a ganar».