Pedir confianza

Consumada esta semana, nos es dado contemplar cómo una parte no menor del PSOE, encabezada por un entusiasta Bolaños, cruce de Tintín y Juan Bautista anunciando la Buena Nueva, exultante de gozo, se, nos y os felicita, caiga quien caiga y urbi et orbi, por esa ley tan valiente que la humanidad entera admirará como ya admiraron la tan feminista del sí es sí, que suelta violadores y rebaja penas, al igual que la de la amnistía impone que no hay corrupción cuando se roba ni hay violencia cuando se pega y quema ni traición cuando se espía si es para obedecer un sentimiento interior y divino de odio a lo español y violencia contra España, el estado al que uno pertenece.

Por otro lado, otra parte tampoco menor, pero sin capacidad de maniobra del mismo o de otro PSOE, que una ya no sabe a qué atenerse, declara que esta ley es una vergüenza, cede a un chantaje y sonroja a todos los socialistas que luchan y han luchado por la igualdad.

El responsable de todo, desde Brasil o Chile, calla sobre la ley que compra siete votos corrompidos para que él siga en Moncloa, porque solo tiene palabras para quien más le ataca los higadillos, Ayuso, que en el día de la mujer recuerda los derechos del hombre, ¡la muy deslenguada!, sin nombrarla, eso sí, que su sola mención le afea su guapa cara y le emblanquece aún más su incipiente mechón.

Luego nos pide confianza, sin rubor, él, que llegó al poder agitando la bandera anticorrupción con los avales que le custodió Koldo y encumbró al poder a quien era capaz de falsificar hasta una prueba de covid. Él, que nos ha mentido tanto que con sus cambios de opinión se puede empapelar el vestíbulo de la T4.

Mientras, la vida sigue, con la evidencia presente de que quien la hace no la paga y la esperanza de que no se puede mentir siempre sin consecuencias.