¡Pedro, colócanos a todos!

Quién no tiene una Begoña desoficiada en el armario? ¿O un hermano en paro? Siendo presidente lo suyo es que le encuentres empleo a tu mujer. Y a tu hermano. ¿De qué sirve ser presidente si no tienes mano? Algo mandarás… mandamás. Aunque sea solo un poquito. ¿Nepotismo? ¡Qué palabro tan feo! Napoleón colocó a su hermano José en el trono de España, a Luis en el de Holanda, a Jerónimo en el de Westfalia y a Carolina en el de Nápoles; y no recuerda la Historia que Napoleón se avergonzara, es lo que se espera de todo hermano con mando en plaza, que te coloque. Y los devotos de la meritocracia que esperen su turno, que para eso tienen estudios y libros y oposiciones que aprobar… (y se conforman con poco).

Lo de menos es si hay dónde colocarte; si no hay, se le echa imaginación, que imaginación nunca falta a los poderosos (al menos en estos trances). Lo mismo da una cátedra, que una orquesta, que un paso de cebra. Cualquier manga ancha vale para pastorear a la familia. Eso sí, es impropio colocar a nadie donde tenga que trabajar de verdad. Diría poco y malo del colocador. Lo suyo es donde no haya que dar un palo al agua… pongamos por caso que te coloquen de director de una orquesta que no toca (o toca poco).

¡Alabado sea el compañero presidente! Y que rabien los que no tienen padrino

Se agradece que no haya que trabajar y también que el nepotista se adorne en la maniobra, es decir, que lo haga con escarnio de toda lógica y por el morro; por ejemplo, que te coloquen de catedrática cuando no tienes ni grado ni licenciatura alguna. Eso ya es otra cosa, ahí ya se ve que el presidente manda lo suyo (y quizá hasta un poquito de más, que es lo que da más gustirrinín).

Trabajar… ¡qué ardores! Lo suyo es ser CEO o coacher o asesor, ser sostenible (por supuestísimo) y, ya de paso, cobrar un número de pagas extras conforme al “no sabe usted quién es mi marido”. También conviene disponer de margen para ir y venir de aquí a Marruecos, y hasta para un “te doy a cambio de que me des” (ya saben, lo que vienen a ser las “sinergias multinivel” o, en román paladino, las que entran por las que salen). Y que rabien los que no tienen padrino… O que estudien, que se gradúen, que con tiempo lo mismo les suena la flauta. ¡Panolis!

Y con el dinero de todos, que es lo importante. Ya dijo nuestra ministra que el dinero público no es de nadie, o sea, que es de todos, o, en concreto, y dicho a llana, que era suyo (afortunada amoral que lo tenía a mano). Y para caudales públicos nada mejor que una diputación o un ayuntamiento o una Universidad o hasta una gentil empresita del IBEX, que donde trabajan cien siempre puede uno más hacer como que trabaja (sin levantar sospechas de absentismo). Y al que proteste, sartenazo y de cabeza al cuarto oscuro de las ratas. De cabeza, si antes no se la cortan. Por bobo. Por opinar. ¡Listo, que eres un listo! Ya lo dijo otro de los nuestroque fue alcalde : «Aquí el que denuncie no vuelve a trabajar mientras esté el PSOE». ¡Cuidadín!

Ternísimas las historietas que les cuento de enchufes múltiples, también llamados ladrones (eléctricos)... ¿Quién no tiene un niño en paro? ¿Quién no tiene un pariente lelo en Pontevedra? El mandamás proveerá… ¡Alabado sea el compañero presidente! Siempre hay un roto para un descosido y un político servil que te mete al niño y al lelo en la Diputación (a ser posible teletrabajando, que es como mejor se trabaja). ¿Quién no hace un favor cuando puede? ¡Hoy por ti, mañana por mí! ¡Qué buena gente! ¡Pedro, colócanos a todos!

