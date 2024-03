Sentir vergüenza está en desuso

Barcelona

Sentir vergüenza es instintivo. Ha sido el parámetro para juzgar el propio comportamiento y el de los demás. Hoy está en desuso, sobre todo por la mayoría de la clase política, no solo española. Aunque el caso de António Costa en Portugal es una loable excepción.

Impera la desfachatez y el descaro. Pedro Sánchez debería sentir vergüenza por haberse desdicho varias veces respecto a los protagonistas del ‘procés’ y la forma de reducir la tensión y el enfrentamiento radical de los independentistas. Han sufrido castigo, no es posible erradicar un sentimiento, hay que neutralizarlo y dejarlo en «fuera de juego». Los jueces lo volverán a condenar si persisten los comportamientos violentos fuera de la ley que, modificada, sigue condenando.

Mientras tanto, el PP, que no se desmarca de la influencia nefasta de Aznar, no es capaz de admitir los errores del 11M y la corrupción organizada por este con la contabilidad B, así como de las mentiras de la guerra de Irak, sino que se justifica manteniendo la mentira. No fueron errores, fue algo más grave, fue un complot orquestado con medios de comunicación, incluso tratando de manipular al mismísimo Consejo de Seguridad de la ONU.