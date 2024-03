Cáncer de colon: más cribados para salvar vidas

Hoy, como cada 31 de marzo, se conmemora el Día Mundial Contra el Cáncer de Colon, una enfermedad de la que solo en España se detectaron 40.203 nuevos casos el pasado año, según los últimos datos del Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer. Si ponemos la lupa en Extremadura, este tipo de cáncer fue el que tuvo una mayor prevalencia en 2023, con 964 casos detectados, 576 en la provincia de Badajoz y 388 en la de Cáceres.

Además, el colorrectal es el segundo tipo de cáncer con mayor mortalidad de la región para ambos sexos, con una tasa de 40 fallecidos por cada 100.000 habitantes. En total, el pasado año fallecieron 424 personas en Extremadura por esta enfermedad, cifra que, a futuro, en 2050, podría superar las 644 víctimas si no se adoptan las medidas necesarias, según las estimaciones del Observatorio.

La detección precoz ha permitido en las últimas décadas revertir el paso y la letalidad de las enfermedad"

Pero hablemos de hoy. Y a día de hoy hablar de cáncer ya no es sinónimo, ni mucho menos, de muerte. Muy al contrario, la detección precoz ha permitido en las últimas décadas revertir el paso y la letalidad de la enfermedad. En el caso del cáncer colorrectal, nueve de cada diez personas sobrevivirían si se detectara en estadios tempranos. ¡¡Nueve de cada diez!!

Para ello, el arma más potente que tenemos pasa por los cribados. Actualmente, sigue habiendo muchas diferencias de cobertura y de participación entre las diferentes comunidades, pero más allá de reflexionar sobre las debilidades del sistema y de pedir la mayor implicación posible a las administraciones, lo cierto es que tenemos que ser conscientes de que la solución puede estar en nuestras manos.

Porque los cribados salvan vidas y el cáncer de colon es uno de los pocos que se pueden diagnosticar de manera precoz, es decir, antes incluso de que la persona tenga algún síntoma.

Y si hablar de cáncer no es lo mismo que hablar de muerte, hablar de cribados contra el cáncer colorrectal no es lo mismo que hablar de colonoscopia.

Gracias a los últimos avances, la enfermedad puede dar la cara gracias al Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH). Hablamos de una prueba no invasiva, rápida e indolora, recomendada para personas de entre 50 a 69 años, con la que se puede determinar la presencia de sangre no visible en heces, un primer indicio de este tipo de tumor. Una prueba que se puede hacer cómodamente en casa con un simple kit diseñado específicamente para ello. Una prueba que te puede salvar la vida.

Los que no se suman a estos cribados alegan falta de síntomas, el no haber sido invitados oficialmente a participar o incluso su propia dejadez, entre otras cosas. Si eres un extremeño de entre 50 y 69 años y no has participado en estos cribados, desde la Asociación Española contra el Cáncer tenemos un mensaje para ti: Déjate de excusas, porque ellas no te van a ayudar ni te van a salvar la vida llegado el momento.

¡¡Nueve de cada diez!! ¿De verdad te merece la pena jugártela?

