Esforzados perdedores

Me sorprende que palabras tan vinculadas a la cotidianidad del ser humano, como las de esfuerzo y sacrificio, se asocien cada vez más con éxito o triunfo, aunque sean muchas, muchísimas, las personas que se emplean a diario por vivir o por sobrevivir con grandes dosis de denuedo, coraje, empeño y hasta osadía, aún a sabiendas de que nunca recibirán una medalla o reconocimiento en las competiciones con el rival más difícil, su propia vida.

Durante años coincidí cada mañana con el padre de un niño con discapacidad que compartía colegio con mis hijas. Supongo que ese hombre dejaba a su hijo en la escuela, como yo, antes de ir a trabajar. Cuando conseguía aparcar en la plaza destinada para personas con movilidad reducida, algo que no ocurría todos los días, comenzaba todo un ritual de lucha y esmero para él: Sacar y abrir la silla de ruedas, coger en brazos a su hijo, que ya no era un niño pequeño, acomodarlo en su silla, colocar junto a él todo lo que necesitaba para la jornada escolar y llevarlo hasta el aula, para luego regresar casi siempre con prisas al coche.

En medio de mi agobio personal por llegar a tiempo al trabajo, ante los imprevistos de última hora, del «mamá, tengo algo en la zapatilla» o «se me ha olvidado el libro de conocimiento del medio», yo siempre pensaba en la paciencia infinita de ese padre y, sobre todo, en lo infinitamente más complicada que era su vida que la mía.

No sé en qué momento de la evolución del lenguaje y del pensamiento, intuyo que amparado por la ideología de la meritocracia, empezamos a olvidarnos del sacrificio que a diario hacen millones y millones de personas para algo tan sumamente difícil como es sobrevivir en los márgenes, en el mundo pobre y subdesarrollado y también en el de la opulencia si no te ha tocado ser parte de esa minoría que no tiene ninguna dificultad para llegar a fin de mes, si no todo está bien en torno a tu salud y la de los tuyos o simplemente si tienes la mala suerte de tener que compatir tu vida o parte de ella con una o varias hienas humanas de esas empeñadas en acosar, herir y aterrorizar al otro.

Como decía Ryszard Kapuscinski, «el Tercer Mundo no es un término geográfico, sino un concepto existencial. Indica precisamente la vida de pobreza, caracterizada por el estancamiento, por el inmovilismo estructural, por la tendencia al subdesarrollo, por la continua amenaza de la ruina total, por una difusa carencia de soluciones».

A todo ello, yo añadiría que también se caracteriza, como ninguna otra, por una repetición continua de esfuerzo y sacrificio, como la rueda de un hámster en la que por mucho que uno se empeñe en avanzar, nunca lo hará ni llegará a niguna meta, porque nunca formará parte de esa excepción que confirma la regla en el modelo ideal meritocrático.

En este mundo Disney en el que mayoritariamente vivimos, en esa sociedad infantilizada que prefiere seguir creyendo que los sueños se hacen realidad, los términos esfuerzo y sacrificio también dejan de transitar por la vida normal de la inmensa mayoría de las personas y se asocian a los dioses del Olimpo de nuestro tiempo, a los triunfadores, especialmente a los deportistas de élite, en España, en concreto, de manera muy singular a Rafa Nadal, que es verdad que con ahínco y trabajo ha llegado adonde está, pero con el inmenso privilegio de que a sus 37 años, a diferencia del resto de los mortales, tiene la vida más que resuelta para siempre, todo ello, por supuesto, sin necesidad de haberse vendido a Arabia Saudí, uno de los países donde más derechos humanos se vulneran, simplemente por tener mucho más dinero del que ya le sobra para vivir.

Entre la meritocracia y Disney, sorprende, por tanto, que justo ahora, cuando nos encontramos ante la primera generación que va a vivir peor que lo hicieron sus padres, algunos, probablemente los menos sacrificados, repitan el mantra de que se ha perdido la cultura del esfuerzo, cuando la realidad es los jóvenes del mundo desarrollado, los únicos que tienen un futuro, deben de estar más formados y preparados que nunca para poder acceder a unos puestos de trabajo que, sin embargo, les ofrecen menos seguridad y calidad de vida de la que gozaron quienes les precedieron.

En el mundo real, la mayoría de los seres humanos luchamos diariamente para salir adelante y muchos, muchísimos, lo hacen hasta la extenuación simplemente para conseguir su pedacito de pan de cada día, su pobre triunfo, su insignificante éxito. Convendría no olvidarlo.

