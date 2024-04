No toque, caballero

Supongo que recuerdan la canción que decía aquello de «Niño, deja ya de joder con la pelota». A pesar de la reprimenda que me va a caer por el taco (que no es sino mera transcripción), se podría aplicar lo mismo a muchos de nuestros políticos (masculino genérico incluyente a ambos sexos), que parecen tener las manos de trapo y las neuronas a la virulé frente a ciertos botones.

Imaginen que son ustedes los encargados de abrir o cerrar una vía de tren para hacer que los convoyes no confluyan en determinado punto. Y una mañana, así a lo loco, equivocan los botones y no activan ese desvío. O piensen que trabajan en una empresa que separa el agua residual de la potable, pero hoy no tienen el día bueno, cambian el grifo y empiezan a repartir lo que no es por donde no toca. Tenemos bastante claro que en ambos casos, como poco, serían despedidos por irresponsables (sanciones aparte).

Pues en política, todo el trabajo que se ha desarrollado durante meses al final ha de obtener el aprobado o no dependiendo de lo que se vote en una reunión de gente más bien poco preparada, cargos públicos con la función (que no capacidad) de dar el visto bueno o eliminar lo trabajado. Y justo en ese momento, uno se despista y dice que no, que rechaza esos meses laboriosos y esos resultados. Y se va todo al garete, y después el propio se da cuenta de que ¡ay! se ha equivocado de tecla y que tenía que haber validado el esfuerzo.

Así que explíqueme por qué no se aplican sanciones a los políticos que dicen «haberse confundido» de botón en una votación. No sé si es mejor pensar que son lerdos para distinguir entre Sí o No, o es más triste sospechar que todo es un paripé amañado para que salgan o no adelante determinados asuntos públicos. Porque algunos sólo aparecen por sus escaños o sillas para esos menesteres, y van y se confunden. No, hombre, no.

En Extremadura somos muy dados a confundir botones; una muestra muy conocida de nuestra «habilidad teclera» es la del pepero Alberto Casero, que con su único voto consiguió que se aprobase la reforma laboral socialista. Y recientemente, dos votos también del PP han tumbado en la región una propuesta de sus socios de Vox contra la infame Agenda 2030 que tanto perjudica al campo extremeño. En este caso, curiosamente, una de las que votó en contra de esta iniciativa es hermana de una de las diputadas nacionales que más ha luchado contra la implantación de la citada Agenda. Lo llamativo es que se equivocan siempre en el número justo para que la cosa salga adelante o no. Si se necesitan dos, pues dos tienen.

Luego está el votador concienciado, pero torpe, que justo en el momento se traba y dice Sí, y los compañeros gritan y entonces dice No, por más que sea socio del partido del Solo sí es sí, y pone cara de «ya estoy yo muy mayor para estos jaleos».

Afortunadamente España no tiene bomba atómica, porque imaginen que en el momento preciso sea uno de estos el que tenga cerca el botón del on (on, abreviatura de «ondesenciende», para los de Logse) porque jugárselo todo al 50% en esas manos, da pánico.

