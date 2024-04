Buscando insultos

El pasado miércoles santo, un tren con destino a León se paró en Sahagún y no volvió a arrancar. En principio, a los sorprendidos y colgados usuarios les explicó Renfe que León no admitía trenes, aunque luego en los paneles, antes de anunciarles que la compañía les pondría autobuses para llegar a la capital, les aclararon que el maquinista había cumplido su jornada. Al final, los sufridos pasajeros llegaron a su destino dos horas y media después de la prevista. Un viajero que relataba paso a paso toda su aventura en redes concluía que se trataba de un caso más del caos de Renfe… «excusas, cachondeo y sobre todo, falta de profesionalidad. Basta ya de reírse de la gente…».

Les cuento todo esto, no para que hallemos consuelo los extremeños en el torticero dicho de ‘mal de muchos’ sino para lamentar que, poco después de que este episodio ocurriera, el ministro responsable de que tales desastres no pasen se despachó a gusto como suele frente a Alsinadifamando a Ayuso y batiéndose servilmente por su jefe y empleador. Sin embargo, en un momento determinado abrigué la esperanza de que nos aclarara a quienes le pagamos el sueldo de qué modo se proponía, como es su deber, mejorar los servicios de transporte que él dirige. Fue cuando dijo que había puesto a un equipo de su gente a trabajar. Por un segundo pensé que pudiera ser para evitar los retrasos o para que dejemos de acostumbrarnos a que se quemen los trenes. Pero no. Era para buscar en toda la prensa los columnistas y demás fachosféricos que le insultan: -a mí por feo, al presidente, por guapo-. Cuando Alsina le replicó que eso no aportaba nada al bienestar del ciudadano le contestó que sí, pero que sobre todo le servía a él.

No, señor ministro, a usted no le insultan por feo ni a Sánchez por guapo. Les critican, sí. Al primero, además de por sus mentiras disfrazadas de cambios de opinión, por levantar un muro de odio mientras acusa al contrario de odiar. A usted por incompetente, largón y maleducado. Póngase a trabajar, que es para lo que cobra, y déjese de perder el tiempo y esparcir maldad.

