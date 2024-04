¿Campeonato sentenciado?

Los cuatro puntos de ventaja que ha vuelto a coger el Don Benito, a falta de seis jornadas para el final de la temporada en el grupo 14 de Tercera, no parecen definitivos, pero podrían ser una ventaja suficiente como para pensar que al Coria ya no le volverá a dar tiempo de recuperar. Esto, dicho así, no es decir mucho. Puede que sí o puede que no, claro. Pero podemos hacernos una idea de por dónde van a ir los tiros si repasamos lo que les queda, sin muchas pretensiones adivinatorias, ya que estamos viendo que, semana tras semana, cualquier pronóstico en esta competición salta por los aires casi al formularlo.

El Don Benito ha alcanzado esta ventaja después de ganar al Rácing Valverdeño y salvar el bache que traían los dos equipos con dos jornadas sin victorias y la collera que les unía en aciertos y pinchazos. El Coria no pasó del empate en campo del Moralo y suma ya tres jornadas sin ganar y sin marcar. De los seis partidos que les quedan a ambos, parece que será fundamental el enfrentamiento directo el 21 de abril en La Isla, lo que da cierto chance al equipo de Miguel Ángel Ávila, por eso de que siempre es preferible jugarse las habichuelas en casa. Pero viendo lo que le cuesta últimamente a los celestes hacer gol, y enfrentarse a un equipo de Juan Marrero valiéndole el empate, plantearía un escenario en el que llegar con más de un partido de ventaja se antojaría suficiente para decir que la liga está sentenciada.

Pero hasta que llegue ese día y podamos dar, o no, este mano a mano como resuelto habrá que dirimir cuánta será la distancia. Esta semana el Coria juega en casa ante el Castuera que se ha consolidado en la zona de ‘playoff’ y es mucho más que el equipo revelación de la liga. Los turroneros han ido convenciendo a todos y el consenso ya es general sobre que es uno de los equipos más compactos y competitivos, como atestiguan las tres victorias consecutivas con las que llega a La Isla. El Don Benito, en el duelo de «Dones», visitará el siempre complicado campo del Don Álvaro, con sus reducidas dimensiones de césped artificial, superficie que se le ha atragantado en varias ocasiones esta temporada a los rojiblancos: perdieron en Calamonte y Arroyo, y empataron en Navalmoral, Castuera y Azuaga. Además, el Don Álvaro tendrá el acicate de que, tras dos derrotas, vuelve a asomarse al abismo del descenso, sea directo o por arrastres.

Pero es que, en la jornada siguiente, ambos tendrán compromisos muy complicados ante equipos cuya mejoría en la segunda vuelta les ha llevado a optar al ‘playoff’, aunque con poco margen para el error. El Don Benito recibirá en el Vicente Sanz al Calamonte que ha transformado sus empates en victorias y que, además, ya le venció en la primera vuelta. El Coria visitará Cáceres, en una de las salidas más complicadas en este momento del campeonato, para enfrentarse al Diocesano que no pierde en Pinilla desde el 3 de diciembre.

Después del duelo de La Isla quedarán tres jornadas con el ascenso directo en juego o con partidos de recuperación de moral y preparación para el ‘playoff’ del segundo, y confirmación del éxito y festejos del primero. El Don Benito recibirá a Trujillo y Montehermoso, seguramente jugándose ambos el descenso y, entre medias, visitará a uno de los mejores locales, el Jaraíz, puede que con opciones aún de ‘playoff’. El Coria visitará al Fuente de Cantos, veremos si aún con vida, y acabará contra dos equipos que raro será que no se estén jugando el ‘playoff’: recibirá al Villafranca, que es más peligroso como visitante que como local, y acabará en Azuaga.

