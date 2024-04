Brutalización

Las imágenes, hace unos días, de los cuatro sospechosos del atentado de Moscú, con evidentes signos de tortura (uno de ellos parecía inconsciente y en silla de ruedas, como si le hubieran dejado parapléjico), han chocado al público occidental, para el cual la tortura es un tabú y su supresión un signo de respeto al ser humano y superación de la barbarie. Al gobierno ruso no le importaba lo que los defensores de los derechos humanos pudieran opinar y declaró con cinismo que, quienes interrogaron a esos cuatro detenidos, «se divirtieron con los terroristas tanto como pudieron». La validez de una confesión obtenida bajo la tortura es más que cuestionable, pero lo que importaba era presentar al público rápidamente un chivo expiatorio, que podían ser cuatro ciudadanos de Tayikistán, pequeño país pobre del que vienen emigrantes para hacer los trabajos que los rusos no quieren y que, encima, es de mayoría musulmana. Entretanto, se ha filtrado que también un ciudadano checheno, Asjab Uspanov, fue detenido enseguida después de los atentados y murió en comisaría a causa de los golpes recibidos.

La cuestión de la culpabilidad o no de los arrestados quizás no se aclare nunca, aunque extraña la docilidad con la que desde el principio aparecieron ante las cámaras: terroristas como los del ISIS, que proclamó su responsabilidad tras esos bárbaros tiroteos que acabaron con la vida de casi 150 personas, suelen morir matando, o se inmolan, como hicieron en Leganés los yihadistas que habían causado la matanza de Atocha. En cualquier caso, Rusia tiene mucha experiencia en orquestar juicios fake, como aquellos ‘procesos de Moscú’ en los que Stalin fue haciendo desfilar a la vieja guardia bolchevique y haciendo que sus rivales confesaran traiciones inverosímiles, para luego mandarlos ejecutar de un tiro en la nuca en los calabozos de la Lubianka. Pero por entonces habría sido imposible que Zinoviev, Kamenev o Bujarin aparecieran apaleados, pues ello habría desacreditado su confesión de culpa.

No deberíamos quitar importancia a semejante espectáculo obsceno por ser ‘cosas de Rusia’. Lo queramos o no, Vladimir Putin es, a nivel mundial, un líder muy popular, e incluso en España yo he oído a más de uno, y más de dos, cantar sus alabanzas, aunque fuera con diversas justificaciones. Ya veremos si en Estados Unidos no vuelve a gobernar Donald Trump, quien es un declarado admirador suyo. Más grave aún: esa exhibición de la tortura, en principio tan anacrónica, está en sintonía con una cada vez más clara brutalización de las relaciones sociales y una falta de pudor que, me temo, a muchosjóvenes es hasta imperceptible, criados como están en la exhibición y visualización de casi todo, incluyendo cadáveres de todo tipo.

Ya Albert Caraco, en Obediencia y servidumbre (1974), había diferenciado entre la venganza y la «vindicta», y apoyado formas legales para dar cauce al “espíritu de furor” que suscita la falta de castigo proporcionadoa los crímenes. Y sin duda, la laxitud de las democracias en esto no contribuye a su fortalecimiento. Ver que un deportista de élite como Oscar Pistorius sale ya definitivamente de la cárcel, a pesar de ser culpable de matar a tiros a su novia, Reeva Steenkamp, o que Dani Alves, culpable de violación, sale tan campante de prisión, porque puede, al contrario que la mayoría, pagar una fianza de un millón de euros, puede hacer quemuchos pierdan la fe en la democracia. En un capítulo de Black Mirror aparece un ‘parque de justicia’, donde la gente corriente puede asistir y hasta participar en el castigo de una criminal, día tras día. Hay una delgada línea entre el horror y la fascinación, y la exhibición de torturas puede excitar a más de uno y llevarlo a pensar que quizás los medievales tenían razón.

