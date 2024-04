Netanyahu y los inocentes

El 2 de abril, el ejército de Israel asesinó a siete trabajadores de World Central Kitchen (WCK): Saifeddin Issam Ayad Abutaha (25 años, palestino), Jacob Flickinger (33, estadounidense-canadiense), James Henderson (33, británico), Damian Sobol (35, polaco), Lalzawmi Frankcom (43, australiana), James Kirby (47, británico) y John Chapman (57, británico). La inmediata y airada reacción internacional obligó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu (n. 1949), a difundir un vídeo exculpatorio: «un caso trágico», «cosas que pasan en una guerra», asesinaron «involuntariamente» a «personas inocentes»... «Estamos en contacto con los gobiernos».

Es la primera «disculpa» de Netanyahu. En febrero se llegó a los 30.100 muertos, 208 diarios, 13.230 niños (44%). ¿Hay ser humano más «inocente» que un niño?. Pero Netanyahu no ha pedido disculpas por ninguno de los 13.230 niños palestinos.

¿Qué diferencia hay, pues, entre los cooperantes y los niños? Todos ajenos al conflicto: los primeros ayudan, los segundos son víctimas de adultos con poder. Los cooperantes, incluso, desde la perversa mirada bélica, podrían verse como cómplices del enemigo palestino por socorrerles.

No cabe mirar para otro lado sobre la actitud del resto del mundo. La WCK pidió el 4 de abril «a los gobiernos de Australia, Canadá, Estados Unidos, Polonia y el Reino Unido que se unan a nosotros para exigir una investigación independiente»: el palestino asesinado queda implícitamente huérfano de jurisdicción.

Entonces, ¿qué diferencia a cooperantes muertos de niños muertos? Su nacionalidad. Para Netanyahu los cooperantes no son inocentes por ser cooperantes sino por ser extranjeros, es decir, no palestinos. «Estamos en contacto con los gobiernos» excluye al único cooperante palestino porque Israel no reconoce gobierno palestino. El primer ministro se «disculpó» de la muerte de seis de los siete cooperantes, los «inocentes». Es la única diferencia con los niños: su nacionalidad, su raza.

Las palabras de «disculpa» de Netanyahu son la mejor prueba de que lo que se está ejecutando en Gaza es un genocidio: «exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad». Por eso los niños palestinos son culpables, no merecen disculpas.

No es lo más trágico que Israel sea hoy un estado genocida, sino que sea consentido por todos los gobiernos del mundo, es decir, por sus sociedades. Por nosotros.n

