Nicotinismo

Hay que empezar con Thomas Szasz (siquiera porque esta semana habría cumplido años, muchos): «No es en absoluto asunto del gobierno qué drogas lleva uno en el cuerpo ni qué ideas lleva en la cabeza». Parece razonable: no es incumbencia del gobierno cuáles son las ideas de los ciudadanos (políticas, religiosas, etcétera), ni tampoco lo que toman, si vitaminas o psicotrópicos. Pero el debate nunca han sido las ideas, salvo para argumentar ad hominem («No es extraño que usted opine así de la belleza, siendo tan poco agraciado») o para descerebrarlas mediante un piolet clavado en el cráneo (la asociación piolet-cráneo-Trotsky es inevitable y dolorosa, y surge de manera espontánea), sino que el debate, ahora y siempre, son las drogas, aquello que cada cual lleva en el cuerpo, sea alcohol, cafeína, analgésicos (y estos, sujetos a prescripción médica) o nicotina, que son cuatro de los psicotrópicos considerados menores, o sea, legales, socialmente admitidos. El alcohol, la cafeína, los analgésicos y la nicotina no solo no preocupan al gobierno sino que tienen su aprobación. O no. Depende. En el caso de la nicotina, por ejemplo, depende.

La nicotina es una droga, sin duda. Blanda, pues no es causa de absentismo laboral, un efecto adverso grave de otras drogas, mayores y menores. Pero también es dura, ya que despertar de madrugada sin tabaco puede llevar a quienes fuman a recorrer la ciudad en busca de algo abierto o, aún más desesperadamente, rebuscar en la basura las colillas del día anterior. De hecho, bien podría ser esta la razón de que finalmente haya habido consenso de todas las comunidades autónomas en que el tabaquismo es una drogodependencia, a partir de la adicción que produce y, sobre todo, del gasto sanitario que suponen las enfermedades asociadas a él, desde el infarto que requiere tratamiento hasta el cáncer que requiere paliativos. En todo caso, es la razón de la ministra de Sanidad para el nuevo plan de medidas contra el tabaco en nombre del tabaquismo, o sea, del daño que origina el hábito de fumar (hábito o adicción, como se quiera). Bien, pero hay que quedarse con esto: contra el tabaco en nombre del tabaquismo. Salta a la vista: criterios económicos frente a criterios de salud. Y, como un resorte, la pregunta del sentido común: ¿es que acaso el interés económico prima sobre la salud? Visto así, enfrentar criterios económicos y criterios de salud no solo invalida cualquier posibilidad de acuerdo, sino que crea incluso mala conciencia.

En su lógica contra el tabaquismo, la ministra debe de creer, claro está, que defender la producción de tabaco es defender al fumador, cuando se trata de un sector agrícola que tal vez no interese a la Unión Europea, dado su 4 por ciento de aportación a la producción mundial, pero sí a Extremadura, por ejemplo, que aporta el 93 por ciento de la producción nacional

Sin duda, la ministra cuenta con la evidencia de que la producción de tabaco no tiene más que un fin, que no es otro que ser fumado (aunque no solo). Y cuenta, sobre todo, con una sociedad cuyos ciudadanos son tratados como niños que ignoran los riesgos y necesitan que el gobierno se preocupe por ellos. ¿El resultado? Lo de siempre, pero al alza: más impuestos, cajetillas de tabaco más absurdas, más espacios sin humo, fumadores a la intemperie y, como novedad, más prohibiciones, como fumar en las marquesinas de autobús, por ejemplo. En su lógica contra el tabaquismo, la ministra debe de creer, claro está, que defender la producción de tabaco es defender al fumador, cuando se trata de un sector agrícola que tal vez no interese a la Unión Europea, dado su 4 por ciento de aportación a la producción mundial, pero sí a Extremadura, por ejemplo, que aporta el 93 por ciento de la producción nacional. No importa el daño que se hace al sector del tabaco al sugerir que hay fumadores porque hay producción, y enferman, y que el productor de tabaco es por tanto productor de enfermedades, si se sigue esta lógica disparatada según la cual hay tabaquismo porque se produce tabaco. Lo que importa es prescindir de lo que no es rentable. Pero, antes que aceptar que lo malo del tabaco es que no da beneficios, se alega que no es beneficioso, por si no se sabía. n

Suscríbete para seguir leyendo