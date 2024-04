¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?

Ya que no por su mujer, Begoña Gómez, tendrá que ser por su hermano, David Sánchez, conocido internacionalmente como David Azagra. El caso es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea culpable de algo, con serlo ya de tanto: de la amnistía a la democratización de quienes dicen son “herederos de ETA” (banda armada, ojo, no banda terrorista), por haber pactado un gobierno con ambos, Junts y Bildu (más con Junts que con Bildu, todo sea dicho, pues Bildu, al igual que ERC, el PNV y el resto, pactó solo beneficios).

De lo que se trata, en fin, ahora que también su hermano es noticia (y no hay noticia buena, según el mantra periodístico), es de encontrarle algo, lo que sea, cualquier cosa que, de manera directa o indirecta, propicie su deslegitimación como presidente del Gobierno.

Un aparte para el cambio de apellido del hermano. Si se espera encontrar aquí una explicación, no la hay, ni es cosa que parezca que deba importar, aunque allá cada cual. Tal vez ‘Sánchez’ no sea apellido para un director de orquesta, y David lo es: entre sus reconocimientos, también internacionales, están la dirección de Fidelio, de Beethoven, o la de la Orquesta y Ballet del Teatro Mariinsky, en San Petersburgo, donde se formó o completó su formación como director.

Prueba de ello, es decir, de que simplemente es un nombre artístico y no una tapadera o, peor aún, un sentimiento de vergüenza por ser hermano de quien es (¿por qué?), procedería de su pasión por la música, en el sentido de que no es raro el esnobismo de adoptar un nombre reconocible a falta de ser reconocido, o hasta que es reconocido, y, en cuanto a su pasión por la música, ahí está su currículo, donde consta que amplió estudios en Milán y Siena, así como en Suiza (concretamente, en Lucerna), y ha sido tutelado por maestros como Tugan Sokhiev, Larissa Gergieva o Boris Tishenko, entre otros. ‘Azagra’, qué carajo, es más artístico que ‘Sánchez’.

Por otra parte, nada tienen que ver sus méritos profesionales y laborales con la circunstancia de que sea hermano del presidente del Gobierno, salvo, probablemente, su elección como asesor del Teatro Real de Madrid o, más que probablemente, su cargo de coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz, aunque sea justamente por esto último, es decir, por el trabajo de David Azagra en la Diputación Provincial de Badajoz, por lo que el Partido Popular de Extremadura se ha interesado, a raíz de publicarse que Azagra posee un piso en Madrid, otro en San Petersburgo y un tercero en la localidad portuguesa de Elvas, además de 68.400 euros en criptomonedas en las compañías Binance y Kraken y casi un millón y medio de euros en acciones del BBVA. Pero el interés del Partido Popular de Extremadura no iba por ahí, sino por algo tan humano como no declarar a Hacienda.

El portavoz del Partido Popular, José Ángel Sánchez Juliá, le ha dirigido al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo (¿hace falta decir que es socialista?), una pregunta inesperada hasta para los medios de comunicación encargados de hacérsela llegar: ¿Por qué el hermano del presidente Sánchez no hace la declaración de la declaración de la renta, si cobra de la propia Diputación más de 55.000 euros? Aunque la pregunta no es completa (¿por qué no hace la declaración… en España?), cualquier periodista debió de creer que estaba ante Frank J. Wilson, agente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 1931.

Después de todo, es decir, después de ser culpable de haber creado ‘un imperio del crimen basado en el juego, la prostitución, el contrabando, el soborno, el tráfico de alcohol y narcóticos, el crimen organizado, el robo y el asesinato’, según la página web del FBI, después de ser el mayor y más famoso gánster de Estados Unidos, Alphonse Gabriel Capone solo pudo ser detenido, juzgado y encarcelado por un delito fiscal. Es más, de haberle preguntado por su hermano Vincenzo, que fue un sheriff fanático de la Ley Seca, seguramente habría citado del libro del Génesis la respuesta de Caín.

Funcionario

