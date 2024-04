La ex izquierda y la ex España

Tal como decíamos aquí el pasado martes —era fácil acertar—, el sistema político vasco quedó conformado el domingo por un bipartidismo nacionalista y cuatro comparsas. Lo más sencillo de adivinar era el hundimiento de la ex izquierda. Podemos perdió todos sus escaños y se quedó con un 30% menos de voto que IU en 2009. Sumar entró en el parlamento de milagro, con el mismo único escaño del PCE en las autonómicas de 1980, solo que el comunismo de entonces alcanzó 36.845 votos (4,02%), y el posmodernismo de Yolanda Díaz 35.092 (3,34%).

Lo del PSOE no es mejor. La alegría de Eneko Andueza y el aparente alivio en Ferraz evidencian que asumen tranquilamente haber perdido cualquier posibilidad de gobernar el País Vasco, convertidos ya en la muleta del PNV, que es la derecha más católica y proempresarial de España. Bajo la secretaría general de Pedro Sánchez, han sumado los tres peores resultados históricos en las autonómicas vascas, si exceptuamos las primeras de 1980: el promedio de porcentaje desde 2016 es un 13,27%, mientras que durante el mandato de Zapatero fue un 23,76%. Sánchez es el único secretario general que nunca ha logrado pasar del tercer puesto. Pero si ellos están contentos, quiénes somos los demás.

Lo más preocupante del resultado del domingo es que el nacionalismo vasco alcanzó casi el 68% de los votos y el 72% de los escaños. Una mayoría ya no absoluta, sino cualificada. Dicho de otro modo, España en el País Vasco apenas si llega ya al 30%. Resultan enternecedores los análisis que se autotranquilizan afirmando que no se trata de una pulsión independentista. El País Vasco no necesita ser independiente porque vive mejor que si lo fuera: gracias al concierto económico tienen las ventajas de ser independientes, y las desventajas las paga España; y gracias al detestable trabajo de los grandes partidos españoles, será imposible contraponer cualquier decisión política nacionalista. A esto hay que añadir que el 37,48% de los vascos no se sintieron concernidos el domingo por las elecciones, por encima del ya alto 35,47% promedio desde 1980. Que a la España vasca hay que empezar a llamarla ex España, mientras no se ponga remedio, es algo que solo los muy optimistas se negarían a afirmar ya.

El PP también parecía muy contento el domingo, pero hay que recordar que en las elecciones de 2001 logró 326.933 votos (23,12%), mientras que este domingo la suma de PP y VOX se quedaba en 118.545 (11,26%).

Podría decirse que desde Madrid la ex izquierda se resigna a ser residual en la ex España, mientras la derecha parece acomodarse a seguir siendo derecha solo española. Una tragedia que parece no concernir a la mayoría de la nación, que asiste al espectáculo anestesiada, quizá porque necesita sufrir más intensamente en carne propia las consecuencias de este absoluto desastre.

Enrique Pérez Romero es doctor en Comunicación Audiovisual

Suscríbete para seguir leyendo