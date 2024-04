Qué tendrá la dichosa expresión tanto coloquial como familiar que generaba terror sólo con oírla, ya sea por bien del receptor como del emisor, pero juraría que en el 99,9% de las veces, terminaba con el consiguiente enfado de uno de los dos, casi siempre del mismo.

Quién de niño o joven no ha escuchado alguna vez tal sentencia prohibitiva en su caso, denegatoria, incluso correctiva o sancionadora, en aras de una autoridad superior filo parental sólo indultada, con el tiempo, por el afecto y obediencia presumible al libro de familia y el supuesto conocimiento quimérico del porvenir por parte del mismo. En todo caso, éramos púberes bajo tutela y confiados en el bien superior que se nos deseaba o el mal que se nos evitaba. Ya la cosa cambia cuando la frase es citada por alguien ajeno al árbol genealógico, permitido en la amistad pero cuestionada fuera de ese contexto.

Por si no lo habían adivinado, no me estoy refiriendo a la prohibición del tabaco en terrazas, o a la que quiere imponer Reino Unido prohibiendo la venta de tabaco a toda una generación a partir de 2027, por desgracia en este caso el tabaco es lo de menos, pues a medio o largo plazo puede ser más dañino permitir que el gobierno de turno legisle bajo lo que entiende “es por tu bien”, máxime cuando se hace distinción entre ciudadanos, que el hecho causante.

Cuando un gobierno legisla “por nuestro bien” abre un abanico de posibilidades enorme que primero infantiliza a la población pero que también nos hace tutelados y por ende obedientes, aunque se tenga la razón última como es el caso

Quien suscribe es fumador pero no crean que por el hecho de serlo critico la medida, precisamente porque lo soy no me gustaría que mis hijos fumasen, incluso por su bien, recriminaría el hábito intentando evitarlo a toda costa. Parecerá una incongruencia mis palabras, pero si vuelven al principio comprobarían que lo que pudiera ser lícito dentro del ámbito familiar con menores bajo tutela deja de serlo cuando se pierde dicha condición relegando la prohibición al consejo.

Que fumar es altamente perjudicial es una realidad indiscutible y todos aquellos que pudieran verse perjudicados como los fumadores pasivos, tienen todo el derecho a que se preserve y garantice su salud, igual que las políticas de prevención del consumo a menores, pero poco a poco vamos asumiendo cada vez más ese papel o rol tutelado que nos hace asumir como niños las decisiones de nuestros mayores, y a éstos que nos traten como niños, pues el argumentarío no puede ser por nuestro bien, que de ese ya me encargo yo, incluso a veces y últimamente más a menudo de lo habitual, a pesar de nuestros legisladores.

En fin, mi libertad acaba donde empieza la suya, y su libertad donde empieza la mía, porque en caso contario uno de los dos terminará siendo un esclavo, aunque se empiece teniendo razón.

