Presidente fijo discontinuo

En la tarde de este miércoles nos hemos encontrado con una situación insólita e indescriptible para todos los españoles. El presidente del Gobierno, de nuestro país, ha pedido cinco días para reflexionar si quiere seguir o no siendo presidente. Recordemos que el verdadero primer ministro nos lidera desde fuera de nuestras fronteras.

Pedro Sánchez ha pulsado el botón de standby en la política justo antes de las elecciones catalanas y europeas haciéndose la víctima. Él no tiene un problema político como quiere hacer ver, sino lo que tiene es un problema judicial, y nadie se cree que esto desemboque el lunes en su dimisión. Esto es solo una estrategia de hacerse la víctima de cara a la galería. Todo premeditado, quien quiere irse, se va sin anuncios.

Pedro Sánchez, es una persona sin palabra, ya ha faltado a ella en muchas ocasiones: empezó diciendo que no dormiría si Podemos entraba en el Gobierno, siguió con el pacto con Bildu, la amnistía, traer a Puigdemont ante la justicia… Un no parar de contradicciones. ¡Como para creerle!

Esto es algo sin precedentes y bochornoso en la democracia española. Un comportamiento infantil y narcisista. El presidente del Gobierno ha mandado una carta calumniando y difamando. Ha suspendido su agenda dejando a España sin Gobierno durante cinco días y ha responsabilizado a la oposición y a los medios de comunicación de que los jueces actúen.

La política no es para esto. La política es para trabajar por los ciudadanos. Los políticos estamos aquí por vocación de servicio público y no para ser el ombligo del mundo. Estamos para solucionar problemas, no para generarlos.

No sabemos si se pasará este fin de semana charlando con su hermano en Elvas (Portugal), resolviendo sus dudas. El mismo que tras cobrar un sueldo de 55.000 euros de la Diputación de Badajoz, es decir, del dinero de todos los pacenses, según apuntan las informaciones prefiere irse a tributar a otro país para ahorrarse unos 76.000 euros.

«Le digo a la derecha alto y claro que menos lecciones de patriotismo y más cumplir con la patria pagando impuestos. El patriotismo es pagar tus impuestos», estas eran las palabras del presidente del Gobierno hace apenas un mes. Pues parece ser que en casa de herrero, cuchillo de palo. Su propio hermano no le ha hecho mucho caso. La ética de la familia Sánchez dicen algunos.

¿Qué pasará el lunes? Vaticino que en su mensaje dará marcha atrás justificándose que continúa en La Moncloa «por el bien de España», por «responsabilidad» y porque ha recibido mucho cariño de los españoles durante estos días. Saldremos pronto de dudas.n

