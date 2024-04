¿Es razonable emplear tanto tiempo en cosa tan breve como el anuncio de una reflexión para un renuncio?

Puedo escribir los renglones más tristes esta noche. Pensar que no te vas pero que en realidad sí te ibas. Escribir por ejemplo: la carta está estrellada y tiritan los astros azules a lo lejos. El viento de los coches que pasan por Ferraz silba y canta. Puedo escribirte los renglones más penosos esta noche. La quisiste, te quiso, eso está claro.

En noches como esta España ya no te importaba, sólo la tenías a ella entre los brazos. La besabas tantas veces como especulabas con tu dimisión, hasta el infinito. Ella te quiso, a veces tú también la querías. ¡Cómo no amar sus deseos por ti y sus grandes ojos fijos también en ti!

De poeta a político: escribapresidente, refine a esta asilvestrada jauría.

Puedo escribir los renglones más abatidos esta noche. Pensar que me tengo que ir, por ella, con ella, hacia ella. Sentir que he perdido la fragancia de la rosa. Oír la noche inmensa con ella, salir de Moncloa sin ella. Y el país caerá sin mi alma ya atenta, como cae al pasto el rocío.

¡Qué importa que mi amor no le guste a media España! Sólo me importa ella, guardarla del lobo feroz que viene a por ella sin alma. La noche está estrellada y nosotros despedazados por un mundo que no nos comprende y nos precipita al abismo. Amor, mi amor enamorado, te amo con la fuerza de los mares.

Eso es todo. Amada mía. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con esta carta. Como para acercarte iré a reflexionar. Mi corazón enamorado te busca desde Moncloa a Ferraz. Pero ¡Oh mi amor enamorado, tu ya no estás! La misma noche que hace temblar nuestros amores, nosotros, los de entonces ya no somos los mismos.

Ya no quiero gobernar, pero ¡cuánto lo quise! Es cierto. Tal vez aún lo quiero. No sé, dime tú amor. Ten en cuenta que es ¡tan largo el olvido! Porque en noches como ésta tuve todo el poder entre mis brazos; mi alma atormentada no se va de fin de semana. No hay elecciones, pero me urge reflexionar.

¡Dime, pequeña flor! Aunque éste sea el último dolor que España me causa y estos sean los últimos renglones entristecidos que yo te escriba.n

