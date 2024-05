La FP y el talento que se escapa

Si hay un aspecto que retiene el talento en una comunidad es la posibilidad de tener un empleo y, si está bien remunerado, mejor. Pero otra cuestión unida a esta es la educación, la oferta formativa de ese territorio. Esta semana, se ha celebrado en Plasencia la primera feria de la Formación Profesional y lo que han puesto de manifiesto los responsables de los centros educativos es que falta oferta y eso está haciendo que los estudiantes tengan que irse fuera. Dado que la FP es fundamentalmente práctica, al final, al realizar prácticas en empresas foráneas, se quedan trabajando en ellas y adiós talento.

En los últimos años, se está viendo un cierto trasvase de alumnos a la Formación Profesional. La imagen social de este tipo de educación ha mejorado y ya no se considera que es para los menos inteligentes o más vagos, los que no tienen capacidades para estudiar una carrera universitaria. Además, numerosas empresas están demandando un perfil de trabajador que haya estudiado ciclos formativos, precisamente por su alto porcentaje de clases prácticas y porque hay oficios que no se pueden aprender en los centros universitarios.

Por lo tanto, la oferta de ciclos está aumentando, aunque, a juzgar por las opiniones de sus responsables en los centros educativos, todavía es insuficiente. Como ejemplo, una FP Básica que no continúa con el Grado Medio o un Grado Medio que no se puede hilar con uno Superior. Sucede en Plasencia e imagino que en otras ciudades de Extremadura.

Hay ciclos Medios o Superiores que solo se encuentran en una ciudad de la comunidad, por lo que la oferta en ocasiones no es capaz de absorber la demanda y esto provoca que muchos estudiantes tengan que marcharse fuera de la región.

Lo más inteligente sería organizar la Formación Profesional en cada ciudad de forma que estuvieran cubiertos todos los ciclos de una familia y, si además hay empresas en el municipio relacionadas con la formación, mejor que mejor.

Otro aspecto a mejorar es hacerlo al revés, aprovechar una actividad económica para ofertar la familia con los perfiles más adaptados. Esto permitiría a los estudiantes acabar su formación y encontrar trabajo rápidamente. Un ejemplo, las energías renovables.

Hay que reconocer que los ciclos formativos van creciendo curso a curso. Por eso también, otra de las reivindicaciones de quienes los imparten es más espacio. Hay centros que se están empezando a quedar pequeños porque, entre las clases de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos, ya no cabe un alfiler y así, es imposible ampliar la oferta.

Lo que está claro es que habría que ‘darle una vuelta’ a la FP y aprovechar todas sus potencialidades como enganche del talento que tanto necesita Extremadura. Estudiantes que no opten por marcharse fuera a estudiar y, acto seguido, a trabajar.

La FP Dual es un buen ejemplo de mejora de este tipo de formación, pero aquí habría que escuchar mucho a los empresarios y adaptar los planes formativos a lo que demandan aquellos. Dice la federación de la construcción Pymecon que hay que seguir el modelo alemán, en el que cuatro de los cinco días de la semana se imparte práctica y solo uno, teoría y, además, se realizan contratos de formación de varios años con una retribución que es interesante para el alumno. La inserción laboral tras la FP supera el 80%, motivo suficiente para darle un impulso.