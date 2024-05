Poesía precaria

La incomprensión entre las generaciones es tan antigua como el ser humano. Catón el Viejo, en el siglo II a. C., criticaba la afición de los jóvenesde Roma por el lujo y la cultura griega; mis padres no entendían que nos gustaran los Simpson o los Smashing Pumpkins, y a mí me suscita cierto rechazo ver a esos jóvenes presos de las adicciones sin sustancia (las redes sociales, los likes), con los ojos pegados a la pantalla y sin mirar al amigo o amiga que tienen al lado. Por eso se necesita de una cierta generosidad para interesarse por lo que aportan los más jóvenes aunque, sin duda, al final vale la pena.

Esa apertura de miras la ha ejercido con provecho el escritor y crítico José Antonio Llera (Badajoz, 1971), quien bajo el título La noche es un pájaro azul. Antología de la última poesía española, publicada por la editorial Libros del Aire, reúne una selección de veintitrés poetas menores de cuarenta años. El libro es fruto de un trabajo de varios años de atenta lectura de muchos libros y su esfuerzo nos sirve para poner orden en el inextricable mundo de la edición de poesía, tan prolífico como irregular. Más aún porque, como explica en su introducción, su antología pretende mostrar un panorama y no promocionar una determinada tendencia. La selección que nos ofrece cumple con lo prometido, pues poco tiene que ver la línea clara, denodadamente simple, de Ben Clark o Pablo Fidalgo, con el lenguaje sincopado de Lucía Boscà, las imágenes distópicas de Juan Ángel Asensio o la visceralidad de Rodrigo García Marina.

Otros artículos de Mario Martín Gijón Espectráculos Continuidad y cambios Espectráculos Celaniana Espectráculos Memoria republicana

Mis padres no entendían que nos gustaran los Simpson o los Smashing Pumpkins, y a mí me suscita cierto rechazo ver a esos jóvenes presos de las adicciones sin sustancia (las redes sociales, los likes), con los ojos pegados a la pantalla y sin mirar al amigo o amiga que tienen al lado. Por eso se necesita de una cierta generosidad para interesarse por lo que aportan los más jóvenes aunque, sin duda, al final vale la pena

Que la fama muchas veces depende de tener un buen padrino, o madrina, que viene bien a cambio no ser padre, ni madre (así se tiene más libertad para andar saltando de beca en residencia, de festival en festival), es una obviedad, y por ello es de agradecer la claridad con la que Llera, que no se casa con nadie, explica su selección, exponiendo en pocos párrafos los méritos diferenciados de cada poeta.

Gracias a esta antología he leído a autores que no había leído hasta ahora y que, desde poéticas distantes de las que suelo preferir, tienen poemas memorables, como Deseo de ser perro, de Ángelo Nestore, o Manchas de Martha Asunción Alonso. La mayoría de los poetas seleccionados podría suscribir la afirmación de María Salgado: «Pero yo, como cualquiera, soy impura, contradictoria y sobre todo, precaria».

Suscríbete para seguir leyendo