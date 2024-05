Tras más de tres mil millones de dosis aplicadas, la vacuna AstraZeneca va a ser retirada.

La farmacéutica, muy orgullosa, insiste en que su decisión es comercial, aunque la retirada coincide con que el laboratorio admite por primera vez que podía provocar efectos secundarios, y no un dolorcillo de cabeza o quemazón en el brazo, amigo lector, sino la nimiedad de una trombosis, eso sí, en casos muy raros.

Esos casos raros, de momento, han provocado una demanda en el Reino Unido que recoge las tragedias de 51 víctimas cuyas familias tal que sus personas sufrieron efectos devastadores como devastadora fue para el ancho mundo la enfermedad misma.

Efectivamente, el porcentaje entre los tres mil millones y las 51 víctimas es más que escuálido, pero el problema es que, aparte de más demandas en más países, los laboratorios negaron siempre la relación entre la peligrosísima secuela y su medicamento.

La memoria es floja, al menos en el caso de esta impertinente en lo que se refiere a las desgracias. A medida que pasan los años, por higiene mental o mera supervivencia, una prefiere mantener en el recuerdo todo el pasado dulce y feliz y desalojar del mismo los numerosos momentos desgraciados que toda vida padece.

Mas con motivo de la retirada del fármaco, he rescatado del olvido aquellos años negros de la pandemia, de la que no sé si salimos mejores o peores, pero de la que gracias dios o los hados salimos vivos y no como tantos ancianos y no tan ancianos, amigos y familiares que no lo hicieron y guarda la memoria.

En las profundidades de mi móvil descansa el documento de vacunación de no sé si tres o cuatro dosis, pero con toda seguridad recuerdo que, al menos, la primera, fue AstraZeneca pues el comité de expertos, que nunca existió, la diosa de la sanidad selectiva, la inercia o la casualidad dictaminaron tras múltiples vaivenes que esa era la marca idónea para mi edad.

De aquel año 21 he rescatado un artículo en que me enfrentaba al pinchazo inminente entre el miedo, la risa y la resignación. Lo titulé Falta de respeto. Tres años después me ratifico.

